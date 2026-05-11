Carinski službenici su tokom proteklog vikenda sprečili nekoliko pokušaja krijumčarenja i zaplenili neprijavljenu robu i novac ukupne vrednosti od gotovo 40.000 evra.

Na ulazu graničnog prelaza Špiljani je otkriveno 44 grama zlata - dukata i pločica - koje je putnik pokušao da sakrije u čarapama. Reč je o osam dukata sa likom Franca Ferdinanda prosečne težine 3.5 grama, dve zlatne pločice ukupne težine 8.53 grama i jedne narukvice teške oko sedam grama.

Pravnosnažnom presudom putniku je izrečena novčana kazna i zaštitna mera trajnog oduzimanja robe, kao i vozila, s obzirom na to da vrednost robe prelazi trećinu njegove vrednosti.

Tokom redovne kontrole na izlasku graničnog prelaza Gradina otkriveno je da jedna tročlana porodica sa sobom nosi 53.000 evra bez dokaza o prijavi novca prilikom ulaska u zemlju. Nakon što je putnicima vraćena dozvoljena suma od 10.000 evra po osobi, ostatak od 23.000 evra zadržano je do okončanja postupka.

Na graničnom prelazu Horgoš sprečen je pokušaj krijumčarenja polovnih satova i kolekcije poštanskih markica. Detaljnom kontrolom je utvrđeno da se u prtljažniku, ispod ličnih stvari, krije platnena torba sa 141 korišćenim satom raznih robnih marki i dve kolekcionarske sveske sa 370 poštanskih markica, čija je ukupna vrednost procenjena na oko 7.500 evra.

