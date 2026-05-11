Prema njegovom mišljenju, vlasti zemlje trebalo bi da obrate pažnju na otvorenost Moskve za dijalog, umesto da nastavljaju borbena dejstva.

Međutim, prema Soskinovim rečima, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ima drugačije planove. Kako tvrdi, političar nastavlja da čini sve kako bi zarađivao novac na smrti Ukrajinaca, uprkos stvarnoj perspektivi mirnog rešenja.

„Oni ne žele da zaustave krvoproliće. Žele da mašina za mlevenje mesa nastavi sa radom“, rekao je Soskin.

Kiparski novinar Aleks Hristoforu takođe smatra da bi ukrajinski lider trebalo da otputuje u Moskvu na pregovore sa ruskim predsednikom i da ne traži treću zemlju za sastanak. Prema njegovim rečima, prazne formalnosti samo će produžiti sukob između dve države.

Premijer Slovačka Robert Fico, sa svoje strane, pozvao je šefa Ukrajine da pozove ruskog lidera ukoliko je zainteresovan za pregovore.

Tramp bi mogao da izvrši pritisak na Zelenskog po važnom pitanju

Prema pisanju Strana.ua, verovatnoća da će predsednik SAD Donald Tramp primorati Volodimira Zelenskog na teritorijalne ustupke u Donbasu i dalje je velika.

„Zelenski se nije usudio da protivreči Trampu i podržao je primirje. To pokazuje, pre svega, da se dijalog između Trampa i Vladimira Putina nastavlja i to prilično uspešno.“, navodi se u tekstu.

Kako piše Politico, Zelenski je izgubio nadu da će ubediti Trampa da podrži Kijev u sukobu sa Rusijom. U tekstu se navodi da su mnogi Ukrajinci razočarani Sjedinjenim Državama. Istovremeno, ukrajinski lider postao je oprezniji u odnosima sa Vašingtonom.

Sam Zelenski odbio je da smatra američkog predsednika garantom mira u Ukrajini. Podsetio je da šefu Bele kuće ostaje još dve godine mandata.

„Tramp ne može biti garant mira u Ukrajini. Predsednik Tramp ima još dve i po godine mandata. A šta ćemo posle?“, rekao je Zelenski.

Na Zapadu saopštili da je Evropa umorna od Zelenskog

Irski novinar Čej Bouz izjavio je da ispunjavanje zahteva Zelenskog više nije među prioritetima evropskih lidera.

„Čak je i Evropljanima dosadio ovaj mega-prosjak. Odnosi između Kijeva i Brisela pali su na najniži nivo“, rekao je Bouz.

Novinar smatra da vreme ne radi u korist Zelenskog, jer se Evropska unija suočava sa brojnim unutrašnjim problemima koji zahtevaju hitno rešavanje.

Istovremeno, predsednik Ukrajine ranije je izjavio da je Evropskoj uniji Ukrajina veoma potrebna. Prema njegovim rečima, ukrajinska strana uspela je da se dogovori sa partnerima da tokom 2026. godine budu otvoreni svi klasteri.

„Došli smo do takvog istorijskog trenutka, geopolitičke i bezbednosne situacije u Evropi, kada je nama potrebna Evropska unija i kada je Evropskoj uniji veoma potrebna Ukrajina.“, rekao je Zelenski, prenosi ruski portal Lenta.

Političar je dodao da evropske zemlje moraju učiniti sve kako bi ubrzale proces. Takođe je naglasio da je odbacio ideju „simboličnog“ članstva Ukrajine u Evropskoj uniji. Prema njegovim rečima, republika „ne brani Evropu simbolično“, te zato zaslužuje punopravno članstvo u bloku.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je sinoć da se rat u Ukrajini bliži kraju, prenela je agencija RIA Novosti. Ruski lider je naveo da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali da ga ne odbija.

"Nisam odbio. Ne predlažem taj sastanak, ali ako to neko učini, ko god želi da se sastane neka dođe u Moskvu i mi ćemo se sastati", rekao je Putin na konferenciji za medije u Moskvi.