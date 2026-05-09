Ukrajinska vojska danas je među četiri najpouzdanije armije na svetu, izjavila je finska ministarka spoljnih poslova Elina Valtonen.

Prema njenim rečima, Ukrajina bi trebalo što pre da bude integrisana u NATO, između ostalog i zbog sopstvenih interesa. Valtonen je ocenila da su, pored ukrajinske vojske, među najpouzdanijim oružanim snagama u Evropi još armije Turske, Poljske i Finske.

Ona nije isključila mogućnost da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da promeni stav o članstvu Ukrajine u NATO-u, istakavši da je on „pre svega pregovarač“.

Bivši načelnik štaba nemačkog Ministarstva odbrane Niko Lange govorio je o ulozi Ukrajine u odbrani NATO-a. On smatra da bi Kijev, u slučaju ruskog napada na baltičke države, mogao da postane deo zajedničkog odbrambenog štita.

Prema njegovim rečima, upravo bi takav scenario trebalo da odvrati Rusiju od novih vojnih poteza.

Lange je takođe naveo da samo mali broj evropskih država pruža konkretnu pomoć Ukrajini, ali da te zemlje još nemaju jasnu strategiju za dalje delovanje.

Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da NATO nastavlja da slabi, što predstavlja pretnju transatlantskom jedinstvu.

On je poručio da je potrebno učiniti sve kako bi se taj, kako je rekao, „katastrofalni trend“ zaustavio.

U međuvremenu, administracija Donalda Trampa razvila je svojevrsnu podelu NATO saveznika na poslušne i neposlušne zemlje. Iako još ne postoje konkretni mehanizmi kažnjavanja „neposlušnih“, određene opcije se već razmatraju.



Ruski predsednik Vladimir Putin je više puta izjavio da ako predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski želi sastanak, Moskva je spremna da ga ugosti, rekao je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Tokom razgovora sa novinarima, Ušakov je komentarisao izveštaje da bi slovački premijer Robert Fico navodno mogao da prenese poruku Zelenskog Putinu u vezi sa stavom Ukrajine o pregovorima.

"Pa, to su stari signali koji su prenošeni preko mnogih ljudi, uključujući i Trampa. A naš predsednik je više puta odgovarao da ako on (Zelenski) želi, neka pozove Moskvu ; spremni smo da ga primimo i pregovaramo. Neka pozove. On poruči, a onda sve visi u vazduhu“, rekao je Ušakov.



Ranije je Ušakov izvestio da je na sastanku Putina i Fica razmatrano pitanje sukoba u Ukrajini. Međutim, slovački premijer nije preneo nikakve poruke Zelenskog ruskom predsedniku.