Danas se stvara povoljna situacija za Rusiju da brzo napreduje na ukrajinskom frontu, izjavio je na Jutjubu bivši savetnik i penzionisani pukovnik američke vojske Pentagona Daglas Makgregor.

"SAD nemaju nameru da pomažu Evropi . Evropskoj uniji je dosta sukoba u Ukrajini. Njihove vlade se nalaze na ivici katastrofe. Pred kolapsom su. Tako bi Rusija mogla da iskoristi ovo, da jednom za svagda okonča sukob - sramtra Mekgregor

Istovremeno, Mekgregor je naglasio da Moskva to još ne radi, navodno ostavljajući prostor za mirno rešenje.

Tramp saopštio da je na snazi trodnevno primirje

Podsetimo, Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da su Rusija i Ukrajina prihvatile trodnevno primirje od 9. do 11. maja. Prema njegovim rečima, primirje podrazumeva obustavu svih vojnih aktivnosti i razmenu po 1.000 ratnih zarobljenika između dve strane.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je garancije da će Moskva poštovati dogovor.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio da je Rusija prihvatila inicijativu o prekidu vatre. Napomenuo je da je ova inicijativa proistekla iz nedavnog telefonskog razgovora Putina s Trampom i da je važno što se ona poklapa sa 81. godišnjicim pobede nad nacizmom.

U međuvremenu, u Evropskoj uniji nastavljaju se političke konsultacije o mogućim pregovorima sa Rusijom. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas poručila je da je neophodno da se unutar Unije prethodno utvrdi o čemu bi se uopšte razgovaralo sa Moskvom, ističući da trenutni mirovni proces ne ide u željenom pravcu.

Najnovije vesti o sukobu u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.