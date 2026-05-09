"Jasno je da američka strana žuri, ali pitanje rešenja za sukob u Ukrajini je previše složeno. A postizanje dogovora, mirovnog sporazuma, je veoma dug put sa složenim detaljima", rekao je Peskov, komentarišući izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija o spremnosti SAD da posreduju u rusko-ukrajinskim pregovorima samo ako bude napretka.

Peskov je naveo da će rešavanje sukoba sa Iranom biti podjednako dugo i teško za Sjedinjene Američke Države kao i rešavanje krize između Rusije i Ukrajine.

"Još ne znamo koliko će ovo trajati niti kako će se završiti. Zato budimo strpljivi", rekao je portparol Kremlja.

Ranije je američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da Vašington ne želi da gubi vreme na rešavanje sukoba u Ukrajini, ako ne vidi napredak u pregovorima.