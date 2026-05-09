Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, otkrio je da trpi velike pritiske od kako njegova ćerka vodi rat sa Stanijom Dobrojević u Eliti 9.

Sada je progovorio o detaljima pakla koji proživljava, te otkrio da hitno mora da se seli iz stana.

Taki se požalio da mu nepoznati ljudi pljuju po vratima i uznemiravaju ga.

- Moram da menjam stan, selim se u drugi kraj grada zbog toga što mi skoro pa svaki dan pljuju po vratima i crtaju polne organe zbog toga što se plaše da li će se opet desiti neka neprijatna situacija kao od pre dve godine, jer čuju kako mi prete na televiziji - rekao je Taki.

Osvrnuo se i na tvrdnje Asmina Durdžića koji je istakao da Sita Ahmić stoji iza njegovog zapaljenog automobila, te istakao da se slučajem bave nadležni organi.

