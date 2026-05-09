Rastući domet ukrajinskih napada dronovima i raketama na ciljeve unutar Rusije navodno je značajno povećao bezbednosne mere oko ruskog predsednika Vladimira Putina, uključujući njegovo sve češće boravljenje u podzemnim skloništima, piše Forbs.

Prema tim navodima, nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine, ukrajinske snage su razvile sposobnost da izvode duboke udare unutar ruske teritorije pomoću dronova i raketa domaće proizvodnje, što je, kako se tvrdi, dovelo do pojačanih mera zaštite ruskog državnog vrha.

Stručnjak za bezbednost Piter Dikinson iz Atlantskog saveta ocenjuje da su upravo takvi napadi jedan od ključnih razloga zbog kojih se, kako kaže, Putin sve više oslanja na sistem podzemnih skloništa i ograničava kretanje.

"Ali pre svega, Putin zna da Ukrajina ima sposobnost da udari duboko u Rusiji i da ima veoma sofisticiranu obaveštajnu službu koja je duboko prodrla u ruski državni aparat - tako da postaje sve više paranoičan“, kaže Dikinson, koji je prvobitno poslat u Ukrajinu pre dve decenije, kao službenik Britanskog saveta.

On navodi da Rusija istovremeno vodi i hibridni sukob, uključujući špijunažu, sabotaže i sajber operacije u evropskim zemljama, što dodatno utiče na bezbednosne procene u Moskvi.

U tekstu se navodi da ukrajinski udari predstavljaju deo šire strategije pritiska na rusku vojnu infrastrukturu, sa ciljem da se oteža delovanje protivvazdušne odbrane i poveća cena rata za Rusiju.

Analitičari ističu da su ovi napadi, prema njihovim tvrdnjama, promenili dinamiku sukoba i doveli do toga da se rat više ne vodi samo na ukrajinskoj teritoriji, već i kroz povremene udare na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu.

Ukazuje se i na to da Rusija nastavlja intenzivne napade na ukrajinske gradove, dok Kijev razvija kapacitete za sve dublje operacije unutar ruske teritorije, što dodatno komplikuje bezbednosnu situaciju i pojačava tenzije između dve strane.

Stručnjaci koje citira tekst ocenjuju da ovakav razvoj događaja ukazuje na dugotrajan i sve složeniji sukob, u kojem obe strane nastoje da steknu prednost kroz kombinaciju vojnih i tehnoloških sredstava.