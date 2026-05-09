Uskoro kraj rata u Ukrajini?! Putin poslao poruku koja je odjeknula svetom. Moskva najavila veliku promenu. Putin: Rusija i Belorusija da se suprotstave pokušajima opravdavanja nacizma

U čestitki beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku povodom Dana pobede, ruski predsednik Vladimir Putin poručio je da Rusi i Belorusi moraju da se odupru pokušajima opravdanja nacističkih zločina i oživljavanju nacističke ideologije. "Rusi i Belorusi nikada neće zaboraviti podvige boraca na frontu, partizana i ilegalaca koji su uz ogromne žrtve slomili nacizam", navodi se u poruci. Istakao je da je "moralna dužnost" dve zemlje da sačuvaju veze bratstva i međusobne pomoći nastale tokom ratnih godina i da se zajednički odlučno suprotstave svim pokušajima opravdavanja zločina Hitlerovih saradnika i obnovi, kako je naveo, "neljudske nacističke ideologije". Čestitku je objavila pres-služba beloruskog predsednika povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. (RIA, Tanjug)

Ušakov: "Pregovori su pauzirani, nema novih dogovora o prekidu vatre"

Trilateralni pregovori o Ukrajini su pauzirani i nije postignut dogovor o daljim rundama, rekao je danas pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

"Niko nije govorio o pregovorima, trenutno je došlo do pauze i nije postignut dogovor o sledećoj rundi", rekao je on novinarima u Moskvi i dodao da će se razgovori "verovatno nastaviti, ali kada, trenutno nije poznato".

Prema njegovim rečima, za Dan pobede nisu postignuti novi sporazumi o prekidu vatre.

"Postigli smo dogovor da će prekid vatre posvećen Danu pobede trajati tri dana - 9, 10. i 11", rekao je Ušakov, komentarišući izjavu predsednika SAD Donalda Trampa da bi prekid vatre mogao da traje duže.

Peskov: "Ukrajinske oružane snage nisu pokušale da poremete proslavu Dana pobede"

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da ukrajinske oružane snage nisu pokušale da poremete proslavu Dana pobede.

"Nisu ništa pokušali, sve je u redu", rekao je portparol Kremlja, odgovarajući na pitanje da li su ukrajinske oružane snage pokušale da poremete proslavu. Na pitanje novinara da li se očekuje kontakt između ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa nakon primirja u Ukrajini, Peskov je rekao da "trenutno nema takvih planova", prenele su RIA Novosti.

Peskov je ranije rekao da se, nakon izveštaja o pretnjama iz Ukrajine da će ometati paradu povodom Dana pobede, preduzimaju dodatne mere kako bi se osigurala bezbednost predsednika. Pristup mobilnom internetu bio je privremeno ograničen u Moskvi, navodi ruska agencija.

U Zaporoškoj oblasti dron pogodio automobil: Jedna osoba poginula