Šef Bele kuće Donald Tramp saopštio je da je na njegov zahtev dogovoreno trodnevno primirje u ratu između Moskve i Kijeva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je garancije da će Rusija poštovati dogovor, dok je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio da je Moskva prihvatila inicijativu o prekidu vatre.
EU želi pregovore sa Rusijom
Zemlje Evropske unije održaće prve razgovore o mogućnosti pregovora sa Rusijom tokom neformalnog sastanka šefova diplomatija EU na Kipru koji će biti održan 27. i 28. maja, piše danas TASS, pozivajući se na diplomatski izvor u Briselu.
Putin: Rusija i Belorusija da se suprotstave pokušajima opravdavanja nacizma
U čestitki beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku povodom Dana pobede, ruski predsednik Vladimir Putin poručio je da Rusi i Belorusi moraju da se odupru pokušajima opravdanja nacističkih zločina i oživljavanju nacističke ideologije.
"Rusi i Belorusi nikada neće zaboraviti podvige boraca na frontu, partizana i ilegalaca koji su uz ogromne žrtve slomili nacizam", navodi se u poruci.
Istakao je da je "moralna dužnost" dve zemlje da sačuvaju veze bratstva i međusobne pomoći nastale tokom ratnih godina i da se zajednički odlučno suprotstave svim pokušajima opravdavanja zločina Hitlerovih saradnika i obnovi, kako je naveo, "neljudske nacističke ideologije".
Čestitku je objavila pres-služba beloruskog predsednika povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.
(RIA, Tanjug)
Ušakov: "Pregovori su pauzirani, nema novih dogovora o prekidu vatre"
Trilateralni pregovori o Ukrajini su pauzirani i nije postignut dogovor o daljim rundama, rekao je danas pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
"Niko nije govorio o pregovorima, trenutno je došlo do pauze i nije postignut dogovor o sledećoj rundi", rekao je on novinarima u Moskvi i dodao da će se razgovori "verovatno nastaviti, ali kada, trenutno nije poznato".
Prema njegovim rečima, za Dan pobede nisu postignuti novi sporazumi o prekidu vatre.
"Postigli smo dogovor da će prekid vatre posvećen Danu pobede trajati tri dana - 9, 10. i 11", rekao je Ušakov, komentarišući izjavu predsednika SAD Donalda Trampa da bi prekid vatre mogao da traje duže.
Peskov: "Ukrajinske oružane snage nisu pokušale da poremete proslavu Dana pobede"
Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je danas da ukrajinske oružane snage nisu pokušale da poremete proslavu Dana pobede.
"Nisu ništa pokušali, sve je u redu", rekao je portparol Kremlja, odgovarajući na pitanje da li su ukrajinske oružane snage pokušale da poremete proslavu. Na pitanje novinara da li se očekuje kontakt između ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa nakon primirja u Ukrajini, Peskov je rekao da "trenutno nema takvih planova", prenele su RIA Novosti.
Peskov je ranije rekao da se, nakon izveštaja o pretnjama iz Ukrajine da će ometati paradu povodom Dana pobede, preduzimaju dodatne mere kako bi se osigurala bezbednost predsednika. Pristup mobilnom internetu bio je privremeno ograničen u Moskvi, navodi ruska agencija.
U Zaporoškoj oblasti dron pogodio automobil: Jedna osoba poginula
Jedan muškarac je poginuo, a dve osobe su povređene u Polohivskom okrugu Zaporoške oblasti nakon što je FPV dron pogodio automobil, saopštio je šef regionalne administracije Ivan Fedorov.
Prema njegovim navodima objavljenim na Telegramu, dron je direktno pogodio vozilo u kojem su se nalazile tri osobe, preneo je Ukrinform. Vozač, 67-godišnji muškarac, poginuo je na licu mesta.
Povređeni su putnici u automobilu - 62-godišnji muškarac zadobio je rane od gelera po rukama i nogama, dok je 61-godišnja žena hospitalizovana, a lekari još utvrđuju stepen njenih povreda.
Svi povređeni su prebačeni u bolnicu. Fedorov je naveo da je tokom istog dana zabeleženo ukupno 738 napada na 31 naselje u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su ranije prijavljene još dve povrede civila.
Eskalacija u Donjecku: Ukrajina presrela ruske linije snabdevanja
Ukrajinske snage vrše izviđanje i presreću ruske kopnene linije snabdevanja (GLOC) u i oko okupiranog Marijupolja u Donjeckoj oblasti (oko 105 kilometara od linije fronta), što pokazuje povećane sposobnosti u okviru pojačane kampanje udara srednjeg dometa.
Tramp saopštio da je na snazi trodnevno primirje
Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da su Rusija i Ukrajina prihvatile trodnevno primirje od 9. do 11. maja. Prema njegovim rečima, primirje podrazumeva obustavu svih vojnih aktivnosti i razmenu po 1.000 ratnih zarobljenika između dve strane.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je garancije da će Moskva poštovati dogovor.
Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio da je Rusija prihvatila inicijativu o prekidu vatre. Napomenuo je da je ova inicijativa proistekla iz nedavnog telefonskog razgovora Putina s Trampom i da je važno što se ona poklapa sa 81. godišnjicim pobede nad nacizmom.
U međuvremenu, u Evropskoj uniji nastavljaju se političke konsultacije o mogućim pregovorima sa Rusijom. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas poručila je da je neophodno da se unutar Unije prethodno utvrdi o čemu bi se uopšte razgovaralo sa Moskvom, ističući da trenutni mirovni proces ne ide u željenom pravcu.
