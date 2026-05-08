Ukrajinske vlasti optužile su Rusiju da je uoči Dana pobede pokrenula novu propagandnu operaciju u pograničnim oblastima koristeći bespilotne letelice koje su izbacivale letke nalik ukrajinskim novčanicama. Kako tvrdi ukrajinski Centar za suzbijanje dezinformacija, cilj akcije bio je narušavanje morala stanovništva i diskreditacija ukrajinskog vojnog i političkog vrha.

Prema navodima ukrajinskih zvaničnika, leci su podsećali na grivne, zvaničnu ukrajinsku valutu, a na njima su se nalazile poruke povezane sa Drugim svetskim ratom, kao i sumnjivi QR kodovi koje građanima nije preporučeno da skeniraju.

Vest je preneo ukrajinski Ukrinform, pozivajući se na saopštenje Centra za suzbijanje dezinformacija.

– Leci sadrže sumnjive QR kodove i poruke koje imaju za cilj da diskredituju ukrajinski vojni i politički vrh i spekulišu na temu Drugog svetskog rata sa pozivima na zajedničku proslavu Dana pobede – navedeno je u saopštenju centra.

Ukrajinske vlasti apelovale su na građane da ne dodiruju propagandni materijal, da ne skeniraju QR kodove i da svaki pronađeni letak prijave policiji ili Službi bezbednosti Ukrajine (SBU).

Letci primećeni blizu linije fronta

Iako ukrajinski Centar za suzbijanje dezinformacija nije precizirao tačne lokacije na kojima su leci deljeni, lokalni mediji prenose da su propagandni materijali primećeni u blizini gradova Kramatorsk i Slavjansk u Donjeckoj oblasti.

Prema pisanju medija Suspilne Donbas, stanovnici tih gradova prijavili su pojavu letaka u oblastima koje se nalaze nedaleko od linije fronta.

Ukrajinski zvaničnici tvrde da ovo nije prvi put da se koristi ovakva taktika. Slični slučajevi ranije su zabeleženi u pograničnim delovima Sumske i Harkovske oblasti, gde su, prema navodima Kijeva, korišćeni propagandni materijali povezani sa novcem i simbolima iz sovjetske istorije.

Zašto je 9. maj važan u ovom sukobu

Dan pobede, koji se u Rusiji obeležava 9. maja, jedan je od najvažnijih državnih praznika i ima ogroman simbolički značaj za Kremlj. Tog dana Rusija organizuje velike vojne parade u Moskvi i drugim gradovima, uključujući i teritorije pod ruskom kontrolom u Ukrajini.

Zvanična ruska retorika često koristi motive iz Drugog svetskog rata i pobede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom kako bi opravdala savremene političke i vojne poteze.

Ukrajinske vlasti tvrde da se upravo zbog toga istorijske teme i simboli sve češće koriste i u psihološkim operacijama usmerenim prema stanovništvu u blizini fronta.

Analitičari ocenjuju da ovakve akcije imaju za cilj stvaranje konfuzije, širenje propagandnih poruka i psihološki pritisak na lokalno stanovništvo u ratnim zonama.

Istovremeno, upozorava se da QR kodovi na ovakvim lecima mogu predstavljati i bezbednosni rizik, jer mogu voditi ka zlonamernim internet stranicama ili služiti za prikupljanje podataka.

Prema navodima ukrajinskog Centra za suzbijanje dezinformacija i agencije Ukrinform, vlasti trenutno istražuju sve okolnosti povezane sa distribucijom propagandnog materijala u blizini linije fronta.