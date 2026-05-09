Kijev je dobio ozbiljno upozorenje pred obeležavanje Dana pobede u Moskvi, a čak i pojedini bivši visoki ukrajinski vojni zvaničnici sada otvoreno govore da bi eventualni napad na rusku prestonicu mogao izazvati posledice koje Ukrajina teško može da izdrži.

Bivši načelnik Generalštaba Ukrajine Igor Romanenko upozorio je da bi pokušaj udara dronovima na Moskvu tokom Parade pobede mogao da dovede do snažnog ruskog odgovora po centru Kijeva i drugim gradovima širom zemlje.

Moskva poslala direktno upozorenje

Rusko Ministarstvo odbrane prethodno je objavilo primirje povodom Dana pobede i istovremeno poručilo da će ruska vojska preduzeti sve mere kako bi obezbedila održavanje parade 9. maja u Moskvi.

U saopštenju je navedeno da bi svaki pokušaj napada na glavni grad Rusije tokom obeležavanja 81. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu izazvao snažan odgovor.

Moskva je posebno pomenula izjave ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, koje su ruske vlasti protumačile kao moguću pretnju napadom tokom parade.

„Kijev bi mogao da se uguši pod udarima“

Dok su pojedini ukrajinski komentatori pokušavali da umanje značaj ruskih upozorenja, Romanenko je izneo potpuno drugačiju procenu.

Prema njegovim rečima, posledice po Ukrajinu mogle bi biti ogromne.

– Kijev bi mogao da se uguši pod masivnim raketnim udarom – upozorio je bivši načelnik Generalštaba Ukrajine.

On tvrdi da bi Rusija mogla da upotrebi više vrsta naoružanja, uključujući rakete „Orešnik“, „Iskander-M“, „Cirkon“ i „Oniks“.

Romanenko je naveo da bi kombinovani udari mogli izazvati ozbiljnu štetu širom Ukrajine, uključujući gradove poput Dnjepra i Lavova.

Ukrajina pred teškom odlukom

Prema njegovim rečima, ukrajinsko rukovodstvo sada mora pažljivo da proceni šta bi eventualnim napadom na Moskvu moglo da dobije, a šta bi moglo da izgubi kroz odgovor Rusije.

– Upravo taj odnos posledica predstavlja ključni problem za Kijev – ocenio je Romanenko.

Istovremeno, ukrajinski general Sergej Krivonos smatra da ruske pretnje predstavljaju demonstraciju sile i da direktni napad na Kijev nema veliki vojni smisao za Moskvu.

Ipak, Romanenko tvrdi da politički motiv za pokušaj ometanja Parade pobede postoji, ali upozorava da bi cena takvog poteza mogla biti previsoka.

Tenzije rastu pred 9. maj

Dodatnu napetost izazvale su ranije izjave Vladimira Zelenskog da ne vidi smisao u „režimu tišine“ tokom Dana pobede, iako je kasnije objavljeno privremeno primirje između 5. i 6. maja.

U međuvremenu su ruske oblasti bile meta masovnih napada dronovima, što je dodatno podiglo tenzije pred najvažniji ruski praznik.

Bezbednosne službe u Moskvi nalaze se u stanju pune pripravnosti, dok se u javnosti sve više govori o mogućnosti ozbiljne eskalacije ukoliko dođe do novih udara.