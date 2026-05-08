Vojnici 49. kombinovane armije iz sastava Dnjeprovske grupe snaga upotrebili su FPV dron kako bi dostavili venac i cveće do spomenika sovjetskim vojnicima na desnoj obali Dnjepra u Hersonskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi, spomenik su tokom izviđanja terena uočile posade zadužene za vazdušno osmatranje. Uoči obeležavanja 81. godišnjice Dana pobede, vojnici su odlučili da odaju počast sovjetskim borcima koji su tokom Drugog svetskog rata učestvovali u oslobađanju Hersonske oblasti.

Pošto se spomeniku zbog blizine linije fronta nije moglo bezbedno prići, venac i buket karanfila dopremljeni su pomoću FPV drona. Kamere sa osmatračkog položaja zabeležile su trenutak polaganja cveća na spomenik.

Ranije su vojnici iz 6. tenkovskog puka 90. gardijske tenkovske divizije Centarske grupe snaga učestvovali u maršu „Besmrtni puk“ u zoni specijalne vojne operacije. Posade tenkova T-80BVM i T-90M „Proriv“ su na oklopu svojih borbenih vozila naslikale portrete svojih dedova i pradedova koji su se borili u Velikom otadžbinskom ratu.

