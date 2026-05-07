Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina nastavlja dalekometne udare na ciljeve duboko u Ruskoj Federaciji povezane sa vojnom industrijom, infrastrukturom rata i finansiranjem agresije, navodeći da su pogođeni objekti u Permu, Čeljabinsku i Jekaterinburgu, udaljeni i do 2.000 kilometara od ukrajinske granice, uz poruku da je primirje potrebno zbog ljudi, a ne vojne parade.

Kako prenosi Ukrinform, Zelenski je zahvalio ukrajinskim vojnicima na "preciznosti" i naveo da su "ukrajinske dalekometne sankcije" ponovo pogodile ruski Perm, više od 1.500 kilometara od granice sa Ukrajinom.

"Nedavno su ostvareni važni rezultati i u Čeljabinsku, udaljenom do 1.800 kilometara, kao i u Jekaterinburgu, gotovo 2.000 kilometara daleko. Posledice ukrajinskih dalekometnih udara osetili su i Novorosijsk, Krimsk, Tuapse, Samarska i Nižnjenovgorodska oblast", naveo je Zelenski.

On je podsetio da je Ukrajina više puta predlagala ruskom rukovodstvu korake ka miru, ali da je odgovor bio nastavak ruskih napada.

Prema njegovim rečima, Rusija svakodnevno može da donese odluku o obustavi rata, "ne na nekoliko sati zbog parade u Moskvi, već radi očuvanja ljudskih života". Zelenski je ocenio da "treba ceniti ljude, a ne parade" i dodao da je "potrebno uspostaviti mir, a ne tražiti pauzu za 9. maj".

Rusko Ministarstvo odbrane proglasilo je početkom nedelje primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svetskom ratu, nakon što je to predložio predsednik Rusije Vladimir Putin u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

(Tanjug)