Ukrajinska Očadbanka potvrdila je da je Mađarska vratila novac i vredne stvari koje su zaplenjene u Budimpešti u martu, prenosi Evropska pravda.

Novčana sredstva i vredne stvari su vraćene u celosti, integritet i prikladnost njihovog pakovanja proverili su predstavnici Oščadbanke, saopštila je pres-služba banke.

Reč je o novčanim sredstvima i dragocenostima u iznosu od 40 miliona američkih dolara, 35 miliona evra i devet kilograma bankarskog zlata.