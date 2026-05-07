Njegov potez izazvao je šok među pratiocima, a mnogi korisnici interneta upozorili su da ovakvi eksperimenti mogu biti izuzetno opasni i da nikako ne treba pokušavati da se ponove kod kuće.

Hemičar poznat po ekstremnim eksperimentima

Najl Blu poznat je po neobičnim i viralnim eksperimentima na svom YouTube kanalu, gde često demonstrira različite hemijske procese i testira granice nauke na zanimljiv način.

Tokom jednog od svojih najnovijih videa, koji je bio nastavak eksperimenta pravljenja piva sa veoma visokim procentom alkohola, jutjuber je pokazao mešavinu etanola i baze za pivo. Umesto da samo objasni proces, otvorio je flašu i pred kamerama probao čisti etanol.

Ovaj trenutak izazvao je burne reakcije gledalaca, posebno zbog činjenice da se radi o hemikaliji koja nije namenjena za ljudsku upotrebu.

„Najčistiji etanol koji sam ikada probao“

Nakon što je pokazao flašu sa upozorenjima, uključujući oznake da proizvod nije za konzumaciju, Najl Blu je stavio punu kašiku etanola u usta kako bi, kako je objasnio, „testirao ukus“ za svoj recept.

Iako se nekoliko puta nakašljao i kasnije priznao da oseća peckanje u grlu, rekao je da je ukus bio „prilično dobar“, što je dodatno iznenadilo publiku.

U komentarima ispod videa mnogi korisnici izrazili su nevericu:

„Ne mogu da verujem da profesionalni hemičar direktno miriše i proba hemikaliju iz flaše“, napisao je jedan gledalac.

Drugi su se šalili na račun njegovog eksperimenta, dok su pojedini upozoravali na ozbiljne posledice koje ovakvo ponašanje može izazvati.

Koliko je opasan čisti etanol?

Etanol je oblik alkohola koji se nalazi u alkoholnim pićima, ali u visokoj koncentraciji može biti veoma opasan po zdravlje. Stručnjaci upozoravaju da velike količine čistog etanola mogu izazvati teško trovanje alkoholom, probleme sa disanjem, gubitak svesti, oštećenje jetre i srčane komplikacije.

Prema podacima zdravstvenih organizacija u Velikoj Britaniji, stotine ljudi svake godine izgube život zbog posledica trovanja alkoholom.

Simptomi trovanja etanolom mogu uključivati:

mučninu i povraćanje

otežano disanje

gubitak koordinacije

usporene reakcije

napade i gubitak svesti

ozbiljna oštećenja organa

Zbog toga stručnjaci naglašavaju da eksperimenti sa čistim alkoholom i hemikalijama mogu biti izuzetno rizični, bez obzira na iskustvo ili stručnost osobe koja ih izvodi.

Video izazvao buru na društvenim mrežama

Snimak poznatog jutjubera brzo je postao viralan i pokrenuo raspravu o granicama sadržaja na internetu, odgovornosti influensera i opasnim eksperimentima koji mogu uticati na mlađu publiku.

Dok jedni smatraju da je reč o edukativnom sadržaju i naučnom eksperimentu, drugi upozoravaju da ovakvi snimci mogu poslati pogrešnu poruku gledaocima koji nisu svesni koliko konzumacija čistog etanola može biti opasna.