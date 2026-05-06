Isplata penzija za april započela je juče, kada su sredstva najpre legla korisnicima iz grupe samostalnih delatnosti. Danas novac pristiže penzionerima koji spadaju u kategorije poljoprivrednih i vojnih osiguranika.

Za ove dve grupe isplata se sprovodi tokom dana, i to preko tekućih računa, na šalterima pošta, ali i dostavom na kućne adrese.

Naredni u rasporedu su penzioneri koji primaju primanja po osnovu kategorije Republike bivše SFRJ, a njima će isplata biti izvršena 8. maja.

Na kraju, na red dolaze penzioneri iz kategorije zaposlenih, kojima će sredstva biti uplaćena na račune 9. maja, dok je isplata na kućne adrese i putem poštanskih šaltera planirana za 11. maj.

Koliko će porasti penzije u 2026. godini?

Penzije u Srbiji beleže kontinuirani rast, a aktuelne procene ukazuju na moguće kretanje njihovog prosečnog iznosa u narednim godinama, sve do 2030, ukoliko se održe sadašnji trendovi ekonomskog razvoja i usklađivanja sa zaradama.

Na osnovu dosadašnjih povećanja i planova za budući period, očekuje se da će penzije nastaviti da rastu postepeno. U stabilnim ekonomskim okolnostima, procenjuje se da bi prosečna penzija mogla dostići oko 750 evra do kraja decenije.

Paralelno sa tim, predviđa se i rast prosečnih plata, koje bi mogle da dosegnu oko 1.700 evra, kao deo šire strategije podizanja životnog standarda.

Planirano je da se politika postepenog povećanja penzija nastavi, u skladu sa mogućnostima budžeta i ukupnim ekonomskim kretanjima. Već sprovedena povećanja donela su rast od nekoliko hiljada dinara, a sličan trend očekuje se i ubuduće.

Povećanja bi obuhvatila sve penzionere, uz dodatne mere za najugroženije.

Posebna podrška za najniže penzije

Posebna pažnja biće usmerena ka penzionerima čija primanja ne prelaze 40.000 do 45.000 dinara. Razmatraju se dodatni oblici pomoći kako bi se smanjio jaz i unapredio njihov životni standard.

Dugoročne projekcije ukazuju da povećanje penzija neće biti jednokratno, već deo stalnog procesa usklađivanja sa ekonomskim napretkom zemlje.

Ukoliko se najavljeni planovi realizuju, očekuje se rast kupovne moći penzionera i stabilnija finansijska situacija starijih građana do kraja decenije.

