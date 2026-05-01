Uoči isteka roka od 60 dana koliko je Ustavom SAD dozvoljeno američkom predsedniku da koristi svoja ratna ovlašćenja bez odobrenja Kongresa, američki Senat sinoć je odbacio i šesti predlog demokrata da se predsedniku SAD Donaldu Trampu ograniče ovlašćenja za vođenje rata u Iranu.

Proceduralno glasanje o pokretanju rezolucije o ratnim ovlašćenjima koju je podneo demokratski senator iz Kalifornije Adam Šif završilo se u četvrtak uveče neuspehom predlagača, rezultatom 47 "za" 50 "protiv", prenosi CBC.

Da je ova mera bila usvojena, ona bi primorala predsednika SAD da povuče američke snage iz sukoba sa Iranom.

Rezolucija o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine propisuje da američki predsednik mora da povuče vojsku SAD iz svakog oružanog sukoba nakon 60 dana u slučaju da Kongres nije odobrio rat.

Rok od 60 dana počinje kada predsednik pošalje formalno obaveštenje Kongresu, a Tramp je 2. marta pismom obavestio američke zakonodavce o neprijateljstvima sa Iranom, što znači da rok od 60 dana ističe danas, 1. maja.

Predsednik SAD može da produži taj rok za još 30 dana kako bi omogućio povlačenje trupa, navodi CBC.