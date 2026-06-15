Ruske snage su po prvi put izvele udar na Kijev, glavni grad Ukrajine, koristeći novi dron-projektil pod nazivom "Banderol", prenose mediji.

"Banderol" je novi ruski tip naoružanja koji kombinuje karakteristike bespilotne letelice i krstareće rakete, što predstavlja novu pretnju za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.

Prema prvim izveštajima vojnih analitičara i lokalnih medija, "Banderol" poseduje impresivne taktičko-tehničke performanse za ovu klasu naoružanja.

Može da preleti udaljenost do 500 kilometara, što mu omogućava da pogodi ciljeve duboko unutar ukrajinske teritorije.

Nosi do 150 kilograma eksploziva, što je dovoljno za nanošenje ozbiljne štete infrastrukturi i utvrđenim položajima.

Manevarske sposobnosti: Najveća prednost "Banderola"

Glavna specifičnost i tehnička prednost ovog ruskog drona-projektila je njegova izuzetna manevrabilnost.

Izveštaji pokazuju da "Banderol" ima sposobnost da pravi skretanja i zaokrete sa znatno manjim radijusom u poređenju sa tipičnim krstarećim raketama.

Ova karakteristika mu omogućava da uspešnije zaobilazi zone pokrivene radarima, često menja pravac kretanja tokom leta i tako drastično oteža posao sistemima za presretanje.