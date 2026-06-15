Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ocenila je danas da je to što je Ukrajina otvorila prvi Klaster u pregovorima o članstvu sa EU ogroman korak napred. Ona je na samitu G7 u francuskom Evijanu rekla da je Ukrajina ostvarila izuzetan napredak u reformama i ispunila očekivanja, tako da sada EU mora da ispuni šta se od nje očekuje.

Dodala je da rat u Ukrajini traje duže od Prvog svetskog rata, ali da Evropa, suočena sa sve većim napadima, nastavlja svoju nepokolebljivu podršku Ukrajini.

"Naš paket kredita od 90 milijardi evra pokriva dve trećine finansijskih potreba Ukrajine za ovu i sledeću godinu. Prve isplate će stići još ovog meseca. A za preostalu trećinu, potrebno je da se ukrajinski partneri angažuju. Pripremamo se i za sledeću zimu zajedno s Ukrajinom", rekla je ona.

Prema njenim rečima Ukrajina drži prvu liniju i čak delimično vraća teritoriju, a kako kaže ta zemlja je razvila i sposobnost da udari na strateške ciljeve duboko u Rusiji. "Ukrajina je postala vodeći svetski proizvođač najsavremenije vojne opreme.

S druge strane, Rusija oseća pritisak. Naše sankcije su oštre i duboko režu. Putinova ratna ekonomija nikada nije bila slabija", ocenila je predsednica EK.

Rekla je i da će jedna od tema na samitu biti i veštačka inteligencija (AI) kao i da su EU i SAD na istom nivou u pogledu usvajanja AI, kao i da mnogo više mora da se učini u smislu industrijske AI i transformacije naše proizvodnje.

"Mi smo, kao Evropska unija, nedavno predstavili paket tehnološkog suvereniteta kako bismo podstakli inovacije AI u Evropi. Želimo vlastitu budućnost AI, ne izolovano, što je veoma važno, već zajedno sa našim pouzdanim partnerima", rekla je ona.

Dodala je i da deca na internetu moraju da se štite i da će i to biti tema samita.

"Debata nije o tome da li mladi ljudi trebaju da imaju pristup društvenim mrežama. Debata je o tome da li društveni mediji trebaju da imaju pristup našoj deci i tinejdžerima i kada. U Evropi, platforme moraju da dokažu da su sigurne po dizajnu", rekla je ona.