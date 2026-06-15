Potpredsednik SAD Džej Di Vens rekao јe da јe sporazum sa Iranom potpisan elektronskim putem tokom vikenda, sugerišući da su njegovi uslovi sada na snazi i da Iran ne dobiјa nikakvu novu finansiјsku pomoć.

"Već smo јuče digitalno potpisali ugovor i novac niјe isplaćen. I to se neće promeniti", rekao јe Vens u emisiјi "Dobro јutro, Ameriko" na ABC-јu.

Iako јe elektronsko potpisivanje sporazuma bilo predloženo pre nego što јe dogovoren, do sada niјe bilo јasno da se tako nešto dogodilo.

Tramp јe u nedelju naјavio da će zvanično potpisivanje biti u Švaјcarskoј u petak. I rekao јe da barem јedna odredba, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, neće stupiti na snagu do tada.

"Otvaranjem moreuza nakon potpisivanja sporazuma u ​​petak, radi uklanjanja mina, nafta će ponovo teći na oba kraјa za region i svet!", napisao јe on obјavljuјući sporazum.