Marina Gagić, bivša partnerka folk pevača Darko Lazić, privukla je pažnju pratilaca na društvenim mrežama nakon što je pokazala rezultate estetske korekcije usana. Marina, koja sa pevačem ima sina, odlučila je da sa svojim pratiocima podeli iskustvo i fotografije nakon tretmana, što je izazvalo brojne reakcije i komentare.

Na objavljenim fotografijama vidi se osvežen izgled usana, a Marina nije krila zadovoljstvo postignutim rezultatom. Mnogi pratioci uputili su joj komplimente, ističući da promena izgleda prirodno i da se uklapa u njen celokupan izgled.

Marina je već godinama prisutna u javnosti, najpre zbog veze sa Darkom Lazićem, a potom i zbog aktivnosti na društvenim mrežama, gde redovno deli detalje iz privatnog i poslovnog života. Nakon raskida sa pevačem ostala je posvećena odgajanju njihovog sina, a istovremeno je nastavila da gradi svoj prepoznatljiv imidž.

Iako su njene usne nakon samog tretmana i dalje bile otečene, što je uobičajena reakcija nakon ovakvih estetskih procedura, to joj nije smetalo da podeli svoje utiske. Marina nije krila sreću i pokazala je da je prezadovoljna svojim novim izgledom, a svoj doživljaj celokupne promene opisala je samo jednom, kratkom rečju: „Savršeno”.

Nije mogla da mu pređe preko načina života

Iako je svadba bila zakazana, Darko i Marina su raskinuli. Razlog tome je kako su tada pisali mediji to što Marina nije mogla da podnese njegov način života.

- Marina je mislila da će se Darko nakon rođenja sina, ali i nesreće koju je imao, smiriti i da mu neće padati na pamet da ponovo "divlja", međutim nakon nekog vremena je shvatila da se on nikada neće promeniti. Mnogo puta mu je prelazila preko sličnih stvari, kada je kući dolazio mortus pijan... Obećavao joj je i govorio da će se promeniti zbog nje i sina, ali sve je bilo uzalud - kaže izvor iz Brestača za "Blic" i dodaje da je drugi razlog bio taj jer je Darko stalno bio u društvu nekih atraktivnih žena, što je Marini već počelo previše da smeta.

"Mi nismo ni zakazali svadbu da bismo je otkazali. Darko i ja ne živimo zajedno već sigurno 4 meseca. Razlozi su jasni. Smatram da mu ne priliči ovakvo ponašanje, ali Bože moj, njegov život, njegova stvar", rekla je Marina za "Kurir" nakon što je pevač uslikan na jahti sa atraktivnim crnkama.

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