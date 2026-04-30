Pripadnici rimskih karabinjera uhapsili su 26-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, koji se tereti za izazivanje požara.

Kasnijim proverama utvrđeno je da se radi o licu poznatom po kriminalnim radnjama, koje je policiji u prošlosti davalo lažna imena. Štaviše, utvrđeno je da je koristio više od 30 lažnih identiteta „inspirisanih“ poznatim ličnostima: od Džordža Vašingtona do Julija Cezara. Inače, u Rimu se vodio kao beskućnik, bez prijavljenog boravišta.

Istraga je pokrenuta nakon što su u noći 10. aprila u ulici Paisijelo zapaljeni kontejneri za prikupljanje otpada kompanije Ama. Vatrogasci su odmah intervenisali i ugasili plamen, sprečivši štetu po ljude i parkirana vozila. Analizom snimaka sa video-nadzora i stalnim nadzorom teritorije, karabinjeri iz stanice Roma Parioli uspeli su da utvrde identitet počinioca.

U više navrata, pokušavajući da izbegne kontrole karabinjera, 26-godišnjak je davao očigledno lažne podatke. Koristio je imena poznatih istorijskih ličnosti i ikona međunarodne scene: tokom poslednje provere predstavio se kao Džordž Vašington, nakon što je ranije koristio alijase poput Julija Cezara, Dana Augusta (protagonista istoimene američke TV serije), pa čak i Stiva Rodžersa, poznatog kao Kapetan Amerika. Štaviše, najviše je koristio imena Marvelovih junaka.

Na osnovu prikupljenih dokaza, karabinjeri iz stanice Roma Parioli podneli su pravosudnim organima zahtev za izricanje mere obezbeđenja protiv osumnjičenog.

