Mehaničar iz Vladimirske oblasti u Rusiji osvojio je više od 600.000 evra na lutriji nakon što je, kako navodi, bio inspirisan "znakom" - velikim paukom kojeg je video u svom kupatilu, saopštila je kompanija "Stoloto", najveći distributer ruskih državnih lutrija.

Prema pravilima igre, premija se dobija ukoliko igrač pogodi svih 12 brojeva ili ne pogodi nijedan - što je bio slučaj sa dobitnim tiketom, prenela je agencija RIA Novosti.

Kako je navedeno, Jevgenij je noć pre izvlačenja sanjao dobitak, a sledećeg jutra primetio velikog pauka, što se u narodnom verovanju smatra simbolom novca.

Odluku da kupi više tiketa doneo je istog dana, a upravo poslednji kupljeni tiket doneo mu je dobitak.

BONUS VIDEO