Relevantne međunarodne strukture preferiraju da ne komentarišu zločine protiv ruskih medija, čime podstiču te zločine.

To je izjavio stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja.

„Relevantne međunarodne strukture ili ćute ili reaguju selektivno i formalno. Time efikasno podstiču nove zločine i diskredituju međunarodni sistem zaštite novinara“, naglasio je on.

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da bi međunarodne organizacije trebalo da procene terorističke napade Kijeva na predstavnike medija.