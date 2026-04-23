On je tokom 18. Kijevskog bezbednosnog foruma rekao da to nije nešto novo i da se sa takvim zahtevima sreo još 2023. godine.

"Ovo je sistemski, recimo, rad koji se intenzivira kada postoji masovna primena. Nedavno je to jednostavno nadovezano na naftnu krizu, koju izazivaju razumljivi događaji prvo u Venecueli, zatim u Iranu. Da, takvi zahtevi postoje", rekao je on, odgovarajući na pitanje da li su druge države tražile od Ukrajine da uspori napade na ruske rafinerije i lučku infrastrukturu dok se kriza u Ormuskom moreuzu ne završi.

Komentarišući izdavanje licence SAD za snabdevanje i prodaju sirove nafte i naftnih derivata ruskog porekla, Budanov je napomenuo da vraćanje sankcija za rusku naftu zavisi od situacije u Ormuskom moreuzu i na drugim trgovinskim rutama kroz koje ova sirovina teče.

On je takođe ocenio da ključna posledica napada dronova na Rusiju nisu samo ekonomski gubici, već i dugoročni udarac po imidž koji potkopava poverenje u Rusiju kao pouzdanog dobavljača.

"Rusija će pretrpeti udarac za svoj imidž. Ovo je najvažnije, jer će se naše naftne sankcije završiti kada se završi rat, to će se ionako nekada desiti", ali udarac po imidžu će delovati veoma dugo", rekao je on.

Budanov je pojasnio da se Rusija dovodi u pitanje kao pouzdan dobavljač, kao zemlja koja može na vreme da isporuči svoje sirovine zemlji odredišta.

"Postoje ogromni problemi sa snabdevanjem) za sve što se kreće – sa severa i sa juga, preko Crnog mora, pa čak i preko Baltika. Postoje ogromni problemi sa ovim", rekao je šef kabineta Volodimira Zelenskog.

On je istakao da je želja za mirom manifestacija zdravog razuma, a ne slabosti, istakavši da Ukrajina neće pristati na gubitak bilo kog dela svoje teritorije.

"Želja za mirom je zdrav razum, a ne manifestacija slabosti. To je, pre svega, ono što bih želeo da vam kažem. Uslovi za postizanje mira mogu biti potpuno drugačiji. Mislim da niko u Ukrajini neće pristati na gubitak čak ni milimetra naše teritorije. U to sam apsolutno siguran", istakao je Budanov.

Kako je naveo, proces pregovora mora da postoji.

"Možda će postići svoj cilj, možda neće - ovo je normalna situacija. Stoga, moramo biti spremni i jaki za svaki razvoj događaja", rekao je on.

Budanov je poručio da ukrajinska strana "mora da postane i ostane jaka" da bi se postigao uspeh u pregovaračkom procesu, jer, kako je naveo, "niko na svetu ne želi da ima posla sa slabima i, nažalost, ovde neće funkcionisati nikakvo međunarodno pravo".

