- Iz Estonije optužuju predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da promoviše ruske narative, potkopava jedinstvo NATO-a i širi paniku. Praktično su ga nazvali agentom Kremlja. Sve je to zato što Zelenski poslednjih dana stalno tvrdi da se Rusija sprema za invaziju na baltičke države i da im NATO neće priteći u pomoć. Skandal i javni sukob između Kijeva i njegovih najlojalnijih saveznika direktna je posledica neuspelog provociranja napada dronovima na severozapad Rusije preko baltičkih država od strane ukrajinskih oružanih snaga - piše poznati politikolog Aleksandar Nosovič za rusku agenciju "RIA Novosti" u članku "Kijev protiv Estonije: Zelenski preti ratom na Baltiku".

Kako autor navodi tokom proteklih nekoliko nedelja, broj napada na rusku luku Ust Luga i druge objekte kritične infrastrukture u tom predelu Rusije stalno opada.

- Svih ovih nedelja, baltičke države su slale zvanične signale Moskvi: „Nisam ja, dronovi su ukrajinski", a Viljnus, Riga i Talin nisu dozvolili Ukrajini da koristi njihov vazdušni prostor za napad na rusku teritoriju. Moskva je, zauzvrat, slala baltičkim državama više nego jasne naznake: ako dronovi nastave da lete ka nama kroz vaš vazdušni prostor, ili ćete vi početi da ih obarate iznad vaše teritorije, ili ćemo mi.

Nosovič ističe da Litvanija, Letonija i Estonija, "naravno, nisu bile spremne da svoje nebo pretvore u bojno polje".

- Stoga su napadi dronovima počeli da jenjavaju. To je najverovatnije bila posledica razgovora sa Kijevom, gde su "borci za slobodu Evrope" suočeni sa svršenim činom: ako ne prestanete, javno izjavljujemo da Ukrajinci upadaju u naš vazdušni prostor i izlažu nas ruskom napadu. Prestaćemo da podržavamo Ukrajinu i počećemo da obaramo vaše dronove. Nakon ovoga, bilo je samo pitanje vremena kada će početi rusofobske prepirke između dva brata. I tako su počele. Frustriran odbijanjem baltičkih zemalja da se bore za njega, Zelenski je počeo na svakom koraku da ponavlja da Putin sprema napad na baltičke države. Doći će do nove ruske okupacije, a Letonija, Litvanija i Estonija će biti nemoćne da je zaustave jer se njihovi saveznici iz NATO-a neće boriti za njih. Kijevski režim i njegov lider su toliko iznervirali celu svoju bazu pristalica da su ovog puta čak i baltičke države odbile da stisnu zube, trpe i ćute. Štaviše, napali su ne samo drugi deo izjava Zelenskog, već i prvi - navodi Nosovič i dodaoje:

- Estonski ministar spoljnih poslova Magnus Cahkna izjavio je da Talin nema informacije da Rusija priprema invaziju; naprotiv, prema obaveštajnim podacima Estonije i njenih saveznika, broj ruskih trupa na severozapadu se smanjuje. A ako Zelenski ima alternativne obaveštajne podatke, trebalo je da ih saopšti putem uspostavljenih komunikacionih kanala, umesto da besni na konferencijama za novinare.

"Gotovo je nazvao Zelenkog rukom Moskve"

Što se tiče NATO-a, alijansa čvrsto stoji na poziciji: ako jedna od njenih država članica bude napadnuta, saveznici će sigurno odgovoriti, „nema sumnje u to“. Marko Mihkelson, šef Odbora za spoljne poslove estonskog parlamenta, nakon ministrovih reči optužio je Zelenskog da „podriva poverenje u Član 5“, odnosno da radi ono što je „propaganda Kremlja“ uvek radila - promoviše „ruske narative“. Gotovo je nazvao šefa kijevskog režima rukom Moskve, ističe ruski politikolog.

Nosovič isitče da ličnosti govornika izabranih da javno opomenu drskost Zelenkog su ključne.

- Da je, na primer, estonski predsednik Alar Karis progovorio, efekat bi bio drugačiji. Karis se dugo zalagao za nastavak dijaloga sa Moskvom, Zelenski bi ga jednostavno nazvao petom kolonom Kremlja i savetovao estonskim saveznicima da se bore protiv izdaje u sopstvenim redovima. Ali oni su protiv njega poslali sertifikovane rusofobe - navodi Nosovič i dodoaje:

- Ministar spoljnih poslova Cahkna, na primer, izvinio se svojim kolegama što ima takvog predsednika, nakon što je prethodno predložio raspoređivanje nuklearnog oružja na teritoriji Estonije i pretio Rusiji da će doneti rat na njenu teritoriju. Marko Mihkelson, izgradio je celu svoju političku karijeru na mržnji prema Rusiji i Rusima. Nema dovoljno sati u danu da se nabroje sve njegove ludorije.

Drugim rečima, iskreni pristalice kijevskog režima, istinska braća po rusofobiji, i, štaviše, potpuno zvanični predstavnici Talina, preneli su poruku da su se Kijev i Republika Estonija razišli. Jer Zelenski laže, seje paniku i uvlači baltičke države u rat sa Rusijom, za koji se nikada nisu prijavile da će se boriti za njega.

Autor zaključuje da je "ishod za Rusiju više nego povoljan".

- Ispostavlja se da čak i najtvrdokorniji rusofobi počinju da razmatraju posledice kada se suoče sa mogućnošću borbe u rovovima za svoja uverenja, ili gubitka mirnog neba nad glavama. Tada, hteli ili ne, počinju da deluju u interesu Rusije i osiguravaju bezbednost svojih omraženih suseda - zaključuje ruski politikolog.

