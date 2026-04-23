Zamenik šefa kabineta administracije ruskog predsednika Maksim Oreškin izjavio je da se na Zemlji primećuju znaci predstojeće globalne demografske katastrofe.

- Ono što se dešava u svetu je zapravo prava demografska katastrofa - citira ga RIA Novosti .

Prema njegovim rečima, stanovništvo planete će nastaviti da raste još neko vreme.

Istovremeno, globalno stanovništvo u celini će stariti.

Ranije je preduzetnik Ilon Mask upozorio na kritično nisku stopu nataliteta u svetu i rizik od izumiranja pojedinih zemalja i kultura.