Snimci objavljeni iz naselja Komsomolske prikazuju velike eksplozije, dok se čini da sistemi TOS-1A nanose veliku štetu, piše magazin Military watch.

Termobarička municija koju ovaj sistem ispaljuje funkcioniše tako što raspršuje gasovite oblake hemikalija u vazduh, koji se zatim detoniraju vakuumskom eksplozijom, oslobađajući snažan udarni talas visokog pritiska koji ogromnom silom izvlači vazduh iz zatvorenih prostora. Rezultat je pucanje pluća svih koji se nalaze u blizini.

Sistem TOS-1A se smatra posebno efikasnim sredstvom za neutralisanje jedinica koje se nalaze u zaklonu, a snimci često pokazuju njegovu upotrebu protiv ukrajinskih snaga koje su snažno utvrđene u većim naseljima. Iako koristi gusenične lansere bazirane na šasiji tenka T-72, njegova verzija na točkovima, TOS-2, predstavljena 2020. godine, ima sve veću ulogu u ratu u Ukrajini.

Iako TOS-2 nema istu prohodnost van puteva niti vatrenu moć kao TOS-1A, on je znatno brži i pokretljiviji, jeftiniji, jednostavniji za proizvodnju i zahteva manje održavanja. Analitičari ističu da bi TOS-2 mogao biti pogodniji za uslove na frontu u Ukrajini, gde su dronovi i lutajuća municija učinili sporija gusenična vozila sve ranjivijim.

Novi sistem iz „TOS“ serije, TOS-3, navodno je trenutno u fazi testiranja i trebalo bi da omogući znatno veći domet zahvaljujući upotrebi snažnijih artiljerijskih projektila. Sistem je, prema izveštajima, opremljen lanserom sa 15 cevi (u odnosu na 24 kod TOS-1A i 18 kod TOS-2), čime se pravi prostor za veće količine pogonskog goriva u svakoj raketi.

Očekuje se da novi sistem ima domet veći od 20 kilometara, u poređenju sa svega 10 kilometara kod TOS-1, čime se rešava jedan od glavnih nedostataka i značajno smanjuje rizik tokom operacija. Takođe, navodno poseduje digitalne sisteme za upravljanje vatrom i navigaciju, kao i veću stabilnost radi poboljšanja preciznosti pri dejstvu na velikim daljinama.

Ukoliko cena njegovih projektila ostane pristupačna uprkos njihovoj većoj veličini, uvođenje ovog sistema u upotrebu moglo bi predstavljati prekretnicu koja bi omogućila znatno širu primenu termobaričkih udara.

