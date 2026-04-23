Patrik Bolder, strateški analitičar i stručnjak za odbranu, saradnik Haškog centra za strateške studije (HCSS) i bivši potpukovnik Kraljevskog holandskog vazduhoplovstva, govorio je o zajedničkoj proizvodnji dronova.

- Zajednička proizvodnja dronova je pravi potez, jer će u budućnosti postati ključna sposobnost. Holandiji trenutno nedostaju kapaciteti i za korišćenje dronova i za odbranu od njih. I mislim da možemo mnogo da naučimo od Ukrajine zahvaljujući njenom iskustvu iz prve ruke na frontu - rekao je on, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, „ovo će takođe ojačati naš odbrambeni sistem. I mislim da bi ovo trebalo da bude put napred, jer je Ukrajina verovatno jedna od najbolje pripremljenih vojski u Evropi, koja brani evropske norme i vrednosti. Možemo mnogo da naučimo od Ukrajine. Bezbednost Ukrajine je ključna za bezbednost Evrope. Mislim da holandska vlada to dobro razume. Ne možemo sebi priuštiti da zaostanemo u oblasti dronova, njihovog razvoja i odbrane od njih. Ukrajina će igrati ključnu ulogu u obezbeđivanju bezbednosti Evrope.“