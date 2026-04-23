Iščekuje se prvi tranzit sirove nafte ka Evropi kroz ukrajinski deo naftovoda "Družba". Dve osobe su poginule, a devet je ranjeno u ruskom napadu na grad Dnjepar, dok je u ukrajinskom udaru dronovima na Samarsku oblast život izgubila jedna osoba.
Zelenski: Nije se razgovaralo o "Donilendu", samo da ne bude "Putinlenda"
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odgovorio je na medijske izveštaje da su ukrajinski pregovarači navodno predložili da se neokupirani deo Donjecke oblasti nazove "Donilend" u čast američkog predsednika Donalda Trampa.
Kako je izvestio dopisnik Unijana, Zelenski je ovo objavio tokom onlajn brifinga na WhatsApp-u.
"Tokom mojih pregovora nije bilo drugih termina osim Donjecka oblast, Luganska oblast, naš Donbas i ukrajinska teritorija. Shodno tome, postoje dokumenti koji sve to preciziraju", naglasio je Zelenski.
Istovremeno, kako je rekao, u vezi sa drugim imenima, on ne može da komentariše bilo kakve dijaloge različite prirode između stranaka.
"Po mom mišljenju, najvažnije je da Donjecka i Luganska oblast ostanu ukrajinska teritorija. I tako je. Da ne bude 'Putinlenda'. To je ono što je najvažnije, mislim", primetio je Zelenski.
Prema pisanju Njujork tajmsa ukrajinski zvaničnici su navodno predložili da se neokupirani deo Donbasa nazove "Donilend" u čast američkog predsednika Donalda Trampa. Ovo je navodno izrečeno tokom pregovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Očigledno je da je to bio pokušaj da se Tramp skloni na stranu Ukrajine, kako ne bi vršio pritisak na Kijev da preda ovaj "Donilend" Rusima.
(Unijan)
Napadnuta ruska naftna postrojenja u Samarskoj i Nižnjenovgorodskoj oblasti
Odbrambene snage napale su rafineriju nafte u Samari, u Rusiji, i napale su naftnu pumpnu stanicu Gorki u oblasti Nižnjeg Novgoroda, objavio je na Telegramu Andrij Kovalenko iz Savetu za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine.
Prema Kovalenkovim rečima, nafta iz Zapadnog Sibira i Tatarstana prolazi kroz NPS.
(Ukrinform)
Peskov o Družbi
Tehnički detalji isporuke ruske nafte u Evropu preko naftovoda Družba trenutno se razmatraju na korporativnom nivou, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, ističući da je i mađarska naftna kompanija MOL uključena u te razgovore.
"Kontakti se ostvaruju preko korporativnih kanala. MOL je takođe uključen. Ne znam detalje, to je više korporativno pitanje", rekao je Peskov, a prenosi Izvestija.
On je rekao da će se komunikacija između Moskve i Budimpešte nastaviti "ako Mađarska nastavi da zauzima pragmatičan stav".
Dve osobe poginule, desetoro ranjenih u ruskom udaru na Dnjepar
Broj povređenih u ruskom udaru na stambenu zgradu u Dnjepru povećan je na deset. Dve osobe su izgubile život, objavio je šef OVA, Aleksandar Ganža.
"Oštećena je trinaestospratna zgrada, prodavnica, automobil, administrativna zgrada i zgrada koja nije bila u upotrebi", rekao je Ganža.
(Ukrinform)
Ukrajina dronovima napala rusku Samarsku oblast
U napadu ukrajinskog drona na industrijske objekte u Samarskoj oblasti, na jugozapadu Rusije, tokom protekle noći poginula je jedna osoba, izjavio je guverner te oblasti Vjačeslav Fedoriščev.
"U Novokujbiševsku, kao rezultat napada na industrijske objekte, ima, prema preliminarnim izveštajima, žrtava. Jedna osoba je poginula", rekao je guverner u objavi na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.
Guverner je dodao da se napadi ukrajinskih dronova na taj region nastavljaju. Na licu mesta je formiran centar za hitne intervencije.
(Tanjug/RIA Novosti)
Požar u stambenoj zgradi u Dnjepru nakon ruskog napada
U ruskom vazdušnom napadu rano jutros izbio je požar u stambenoj zgradi u ukrajinskom gradu Dnjepru, pri čemu je povređeno sedam osoba, uključujući dvoje dece, saopštio je regionalni guverner Oleksandr Ganža.
On je na Telegramu naveo da je petoro povređenih zbrinuto u bolnici, među kojima su i devojčice uzrasta devet i 14 godina.
Fotografije koje je objavio pokazuju više stanova zahvaćenih vatrom, dok su vatrogasne ekipe gasile požar.
Prema njegovim rečima, vatra je zahvatila i jednu prodavnicu, kao i više automobila.
(Rojters)
