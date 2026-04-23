Iščekuje se prvi tranzit sirove nafte ka Evropi kroz ukrajinski deo naftovoda "Družba". Dve osobe su poginule, a devet je ranjeno u ruskom napadu na grad Dnjepar, dok je u ukrajinskom udaru dronovima na Samarsku oblast život izgubila jedna osoba.

Zelenski: Nije se razgovaralo o "Donilendu", samo da ne bude "Putinlenda"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odgovorio je na medijske izveštaje da su ukrajinski pregovarači navodno predložili da se neokupirani deo Donjecke oblasti nazove "Donilend" u čast američkog predsednika Donalda Trampa.

Kako je izvestio dopisnik Unijana, Zelenski je ovo objavio tokom onlajn brifinga na WhatsApp-u.

"Tokom mojih pregovora nije bilo drugih termina osim Donjecka oblast, Luganska oblast, naš Donbas i ukrajinska teritorija. Shodno tome, postoje dokumenti koji sve to preciziraju", naglasio je Zelenski.

Istovremeno, kako je rekao, u vezi sa drugim imenima, on ne može da komentariše bilo kakve dijaloge različite prirode između stranaka.

"Po mom mišljenju, najvažnije je da Donjecka i Luganska oblast ostanu ukrajinska teritorija. I tako je. Da ne bude 'Putinlenda'. To je ono što je najvažnije, mislim", primetio je Zelenski.

Prema pisanju Njujork tajmsa ukrajinski zvaničnici su navodno predložili da se neokupirani deo Donbasa nazove "Donilend" u čast američkog predsednika Donalda Trampa. Ovo je navodno izrečeno tokom pregovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Očigledno je da je to bio pokušaj da se Tramp skloni na stranu Ukrajine, kako ne bi vršio pritisak na Kijev da preda ovaj "Donilend" Rusima.

(Unijan)