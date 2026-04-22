Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da je naftovod "Družba" popravljen i da može da nastavi sa radom. Iz Kremlja poručuju da sprema da nastavi isporuku nafte, ali da to zavisi od Kijeva. Vladimir Putin izjavio je da Rusija zna kako će se završiti vojna operacija u Ukrajini i poručio da će biti postignuti njeni ciljevi.

Promena pravca isporuke kazahstanske nafte iz naftovoda Družba u Nemačku

Zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak najavio je da će biti promenjen pravac isporuke kazahstanske nafte iz naftovoda "Družba" u Nemačku zbog tehničkih problema počev od 1. maja.

Novak je rekao da će kazahstanska nafta biti preusmerena na druge, pristupačnije logističke rute zbog trenutnih tehničkih mogućnosti, preneo je TASS.

Navodi da se pitanjem preusmeravanja tokova nafte bave rusko ministarstvo energetike i ruska naftna kompanija Transnjeft.

Ministar energetike Kazahstana Jerlan Akenženov je ranije rekao novinarima da je Kazahstan dobio nezvanične informacije o nemogućnosti transporta goriva kroz naftovod "Družba", najverovatnije zbog nedavnih napada na rusku infrastrukturu.

Kazahstanski nacionalni operater, Kaztransoil, obezbeđuje tranzit nafte kroz Rusiju putem sistema naftovoda Transnjefta.

Njihova nafta se zatim transportuje kroz Belorusiju preko sistema naftovoda Gomeltransnjeft Družba do mesta isporuke nafte "Adamova zastava", odakle se dalje isporučuje rafineriji u Nemačkoj.

Taj tranzit se obavlja u skladu sa relevantnim međuvladinim sporazumom između Kazahstana i Rusije od 7. juna 2002. godine.

Zelenski: "90 milijardi evra iz EU stiže u Ukrajinu"

Ukrajinci napali Sizranj

Sinoćnji napad dronovima na vojne ciljeve u Sizranju završio se razaranjem stambenih objekata, nakon delovanja ruskih sistema protivvazdušne odbrane i elektronskog ratovanja.

Zelenski: "Pomoć Španije ključna za odbranu od ruskih napada"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je nakon razgovora sa španskim zvaničnicima da je pomoć Madrida, posebno u sistemima protivvazdušne odbrane, od ključnog značaja za zaštitu zemlje od sve intenzivnijih ruskih napada. "Razgovarao sam o odbrambenoj saradnji sa ministarkom odbrane Španije, Margaritom Robles. Očekujemo proširenje programa SAFE i pojavu novih proizvoda iz naše zajedničke proizvodnje. Zahvalan sam na podršci Ukrajini u oblasti protivvazdušne odbrane kroz raketne sisteme Hawk i Patriot. Ove vrste naoružanja su u ograničenim količinama, zbog čega je pomoć Španije izuzetno važna za našu zaštitu od masovnih ruskih napada", istakao je Zelenski.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije

Ruske oružane snage pokrenule su napade na objekte ukrajinske energetske, transportne i lučke infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine; Ruski PVO sistemi oborili su jednu vođenu avio-bombu, tri rakete HIMARS i 368 ukrajinskih dronova; Crnomorska flota uništila je ukrajinski bespilotni čamac u severozapadnom delu Crnog mora; Grupa "Sever" poboljšala je taktički položaj, ukrajinske snage izgubile su više od 200 vojnika za 24 sata; Grupa "Zapad" poboljšala je položaj duž linije fronta, protivnik je izgubio do 200 vojnika; Grupa "Istok" nastavila je da napreduje u dubinu odbrane protivnika, Oružane snage Ukrajine izgubile su do 230 vojnika; Grupa "Centar" poboljšala je taktički položaj, ukrajinske snage izgubile su 325 vojnika; U zoni odgovornosti grupe "Dnjepar", protivnik je izgubio do 30 vojnika; Grupa "Jug" poboljšala je položaj, ukrajinske snage izgubile su do 135 vojnika.

Spremna nova invazija Rusa?

Rusija se već sprema za sukob sa evropskim zemljama i mogla bi biti spremna već godinu dana nakon završetka rata u Ukrajini, javljaju zapadni obaveštajni zvaničnici za Volstrit džurnal.

"Žrtvovaće živote miliona običnih građana Ukrajine"

Kijevski režim spreman je da žrtvuje živote miliona običnih građana Ukrajine zarad svojih gospodara na Zapadu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Rojters: SAD uvele ukrajinsku tehnologiju protiv dronova u bazi u Saudijskoj Arabiji

Američka vojska uvela je poslednjih nedelja ukrajinsku tehnologiju za borbu protiv dronova u ključnu vazdušnu bazu u Saudijskoj Arabiji, nastojeći da zaustavi napade u kojima su uništeni avioni i objekti i poginuo najmanje jedan vojnik, javlja danas Rojters pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom. Reč je o komandno-kontrolnoj platformi "Skaj map", koja je rasporedjena u bazi Princ Sultan, oko 640 kilometara od Irana, a koja je prethodno široko korišćena u ratu Ukrajine protiv Rusije za otkrivanje i presretanje neprijateljskih dronova, uključujući i iranske bespilotne letelice tipa "šahid".

Mađarska povukla veto

Ambasadori zemalja EU odobrili su danas isplatu kredita od 90 milijardi evra Ukrajini i novi paket sankcija Rusiji, nakon što je Mađarska povukla veto, saopštilo je kiparsko predsedavanje Savetom Evropske unije, a konačna potvrda država članica očekuje se do četvrtka. Prepreka je otklonjena nakon što je mađarska naftna kompanija MOL saopštila da je dobila obaveštenje Ukrtransnafta, ukrajinskog operatera naftovoda Družba, da je počeo da prima sirovu naftu iz Belorusije danas u podne i da se očekuje da će prve pošiljke sirove nafte nakon ponovnog pokretanja ukrajinskog dela sistema naftovoda stici u Madjarsku i Slovačku najkasnije do sutra. EU je još prošle godine dogovorila ovaj kredit kako bi obezbedila finansijsku likvidnost Ukrajine tokom 2026. i 2027. godine, ali je Mađarska blokirala odluku.

ŠOK TAKTIKA! Rusi upali u Grišino NA PREVARU - progovorio vojnik

Borci Oružanih snaga Ruske Federacije obmanuli su ukrajinske jedinice, ulazeći u Grišino na zaplenjenoj oklopnoj tehnici. O tome je govorio borac Anton Raskovalov, prenosi TASS.

„Ušli smo samo jednom - uspešno i bez problema. Svi borci su bili prevezeni. Ušli smo na Bradleyu, na M113, M115“, rekao je vojnik.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

300 STRANIH PLAĆENIKA "UPRLO ORUŽJE" KA UKRAJINCIMA: Rusi javljaju da je izbio haos, ovo do sada nije viđeno!

Plaćenici ukrajinskih oružanih snaga pobunili su se nakon neuspešnog kontranapada u mestu Peščanoe, piše ruska agencija RIA Novosti.

Grupa od čak 300 stranih plaćenika ukrajinskih oružanih snaga napustila je svoje položaje i pokrenula oružanu pobunu nakon neuspelog kontranapada u blizini sela Pesčanoe u Harkovskoj oblasti u Ukrajini. Oni zahtevaju da njihova komanda obezbedi koridor za pozadinu, rekle su ruske snage bezbednosti za RIA Novosti.

- Pokušaj ukrajinskih snaga da preokrenu situaciju završio se teškim neuspehom. Kontranapadi pokrenuti protiv jurišnih ruskih jedinica potpuno su propali - rekao je izvor za RIA Novosti.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Gerasimov: Na samo sedam kilometara smo od Kramatorska

Načelnik Generalštaba ruske vojske general Valerij Gerasimov, osvrćući se na dešavanja na frontovima, rekao je da su ruske snage sada udaljene samo 7 km od Kramatorska i 12 km od Slavjanska.

Gerasimov je, kako prenosi portal pronews.gr, posetio komandu ruske "Južne" grupe, gde je izjavio da su ruske snage okupirale preko 1.700 kvadratnih kilometara i 80 naselja u Ukrajini, uključujući celu Lugansku oblast, od početka 2026. godine.

Takođe je dodao da su ruske snage samo u martu i aprilu 2026. godine zauzele oko 700 kvadratnih kilometara i 34 naselja.

Ruski general je naglasio da su ruske snage okupirale 70 odsto Limana u Donjeckoj oblasti i 75 odsto Novopavlivke u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Sibiha bio u kontaktu sa dolazećom mađarskom šeficom diplomatije

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da je već uspostavio kontakt sa dolazećom mađarskom ministarkom spoljnih poslova Anitom Orban i izrazio spremnost za unapredjenje bilateralnih odnosa.

Na konferenciji za novinare, Sibiha je naveo da je razmenio poruke sa Orban i poručio da Ukrajina želi "novi početak" u odnosima sa Madjarskom, preneo je MTI.

On je istakao da je Ukrajina spremna za konstruktivan dijalog o svim otvorenim pitanjima, u skladu sa evropskim standardima i u interesu oba naroda.

MOL: Ukrajina završila radove na popravci naftovoda "Družba"

Mađarski MOL objavio je da su završeni radovi na popravci ukrajinskog dela naftovoda "Družba", kao i da je kompanija "Ukrtransnafta" spremna da nastavi tranzit sirove nafte ka Mađarkoj i Slovačkoj.

"AD Ukrtransnafta", kompanija odgovorna za upravljanje ukrajinskim delom naftovoda Družba, zvanično je obavestila MOL da su radovi na popravkama Družbe završeni i da su uslovi više sile koji su bili na snazi od 27. januara 2026. godine prestali da važe od 18 časova 21. aprila 2026. godine.

Ceo tekst možete pročiitati OVDE.

Ukrajinci dezertiraju?

Mlađi oficiri jednog od bataljona 159. brigade ukrajinske vojske dezertirali su sa komandnih punktova, rečeno je za Sputnjik u ruskim bezbednosnim strukturama.

"Rodbina ukrajinskih vojnika 1. bataljona žale se na društvenim mrežama da su mlađi oficiri poslali vojnike na položaje a oni sami dezertirali sa komandnih punktova", navode sagovornici.

Ukrajinski dron se srušio u Kursku

Ukrajinski dron srušio se u dvorištu stambene zgrade u Kursku. Područje je ograđeno, a 36 stanovnika je evakuisano, saopštio je gubernator Kurske oblasti Aleksandar Hinštajn.

FSB: Otkriven slučaj špijunaže na Krimu

Pripadnici FSB priveli su stanovnika Volgogradske oblasti na Krimu zbog predavanja informacija vojnoj obaveštajnoj službi Ukrajine u vezi sa raspoređivanjem jedinica ruskih snaga u Sevastopolju. Kako se navodi u saopštenju FSB, privedeni je kontaktirao predstavnika ukrajinskih specijalnih službi i, po zadatku ukrajinskih sponzora, prikupljao i predavao informacije o raspoređivanju jedinica Ministarstva odbrane Rusije u gradu Sevastopolju.

FSB: Priveden državljanin Rusije

Federalna služba bezbednosti Rusije (FSB) privela je u Moskvi državljanina Rusije koji je, po naređenju zabranjenih ukrajinskih terorističkih organizacija, planirao da detonira eksplozivnu napravu kod zgrada Ministarstva odbrane Rusije.

Privedeni je kontaktirao teroriste, nakon čega je, po njihovom zadatku, došao u Moskvu da izvrši teroristički napad koristeći improvizovanu eksplozivnu napravu.

Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Ukrajinci pogodili kontrolni punkt ruskih ratnih brodova u Sevastopolju

Odbrambene snage su napale kontrolni punkt kretanja ratnih brodova "Streleck" ruske Crnomorske flote u Sevastopolju, saopštio je Generalštab oružanih snaga Ukrajine.

(Ukrinform)

Više od 150 bespilotnih letelica oboreno iznad ruskih oblasti

Sistemi protivvazdušne odbrane presreli su sinoć 155 bespilotnih letelica (BPLO) na teritoriji Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Precizira se da su bespilotne letelice uništene iznad teritorija Kurske, Samarske, Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Saratovske, Penzenske, Uljanovske, Volgogradske, Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim i iznad Crnog mora.

(Izvestija)

Rusija napala Ukrajinu s više od 200 dronova

Ruske snage su napale Ukrajinu sa 215 jurišnih bespilotnih letelica tipa "šahed", "gerber", "italmas" i drugih tipova, od kojih je oko 140 bilo "šaheda", saoopštila je ukrajinska komanda vazduhoplovnih snaga.

Protivvazdušna odbrana je oborila i potisnula 189 neprijateljskih bespilotnih letelica na severu, jugu i istoku zemlje.

(Ukrajinska pravda)

Lučki objekti u Odeskoj oblasti oštećeni u napadu drona

U masovnom napadu ruskih dronova na Odesku oblast oštećeni su lučki objekti, saopštio je šef Odeske regionalne državne administracije, Oleg Kiper na Telegramu.

Dodao je da nije bilo povređenih i da su spasioci brzo ugasili požare. Rad na otklanjanju posledica je u toku.

(Ukrinform)

Rusi napali železnicu u Zaporožju

Ruski dron je napao sortirnu stanicu na železničkoj stanici Zaporožje-Lajv, ubivši pomoćnika mašinovođe, izvestio je zamenik premijera za oporavak - ministar zajednice i teritorijalnog razvoja Oleksij Kuleba je ovo objavio na Telegramu.

(Ukrinform)

Napad dronom u Sizanju

Napad dronom u gradu Sizranj izazvao je delimično urušavanje ulaza u stambenu zgradu, saopštio je guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev.

Fedoriščev je naveo da je urušavanje posledica napada dronova ukrajinskih oružanih snaga i dodao da se napadi na Samarsku oblast nastavljaju, prenela je Ria novosti. Na licu mesta rade timovi za potragu i spasavanje, koji su do sada spasili četiri osobe i jedno dete iz ruševina. Na teren su upućene i službe hitne pomoći. Prema saopštenju pres-službe ruskog Ministarstva za vanredne situacije, još četiri osobe, među kojima je i jedno dete, mogle bi da budu zarobljene ispod ruševina, dok su stanari susednih zgrada evakuisani.

Zelenski: Nema razloga da se Ukrajini blokira zajam od 90 milijardi evra

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da više nema razloga da se Ukrajini blokira kredit u iznosu od 90 miliona evra.

On je u večernjem video obraćanju naveo da je danas razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen o deblokiranju finansijske podrške Ukrajini.

"Važno je da se deblokira evropski paket podrške za Ukrajinu - 90 milijardi evra za dve godine. To su sredstva koja je već odobrio Evropski savet, ali su bila blokirana. Sada ne može biti izgovora za blokiranje. Evropska unija je tražila od Ukrajine da popravi naftovod Družba, koji su Rusi uništili. Mi smo ga popravili. Nadamo se da će i Evropska unija sprovesti sporazume", rekao je ukrajinski lider, prenep je Ukrinform.