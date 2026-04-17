Ovu izjavu dao je ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrej Sibiha, a saopštenje je objavljeno na Telegram kanalu diplomatskog ministarstva.

„Nedavno smo preneli ovaj signal ukrajinskim partnerima“, rekao je šef ukrajinske diplomatije.

Sibiha je naveo uslov za lični sastanak Zelenskog i Putina i posebno istakao napore Ankare u rešavanju sukoba u Ukrajini.

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je 12. februara da je sastanak Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog moguć samo u Moskvi. Zvanični predstavnik Kremlja je napomenuo da je Zelenski već nekoliko puta izjavio da odbija da dođe u Moskvu na pregovore sa ruskim liderom.

