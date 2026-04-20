"Tuapse je sinoć bio izložen još jednom masovnom napadu dronom. Kao rezultat toga, prema nezvaničnim informacijama, jedan čovek je poginuo u morskoj luci. Drugi je povređen i prima svu neophodnu medicinsku negu", rekao je Kondratjev u objavi na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Guverner je izjavio i da je prijavljen požar u toj ruskoj luci na Crnom moru, kao i da su u napadu ukrajinskih dronova polomljeni prozori na nekoliko stambenih zgrada u gradu, uključujući i na osnovnoj školi i vrtiću.

