Iz budžeta Grada Leskovca 20. aprila isplaćene su naknade za 43 porodilje tako da već sada mogu da podignu novac sa svojih računa.

Povodom ove jednokratne novčnane pomoći isplaćeno je ukupno 2.150.000 dinara, navodi se u novom saopštenju Grada Leskovca.

Kako se ističe, sve porodilje će u 2026. godini dobiti po 50.000 dinara jednokratne pomoći, nezavisno od radnog statusa. Takođe, uslov je da imaju prebivalište na teritoriji grada Leskovca.

Podela auto-sedišta

Kako ističu iz Grada Leskovca, nastavlja se sa sprovođenjem konkretnih i odgovornih mera usmerenih ka mladim porodicama, uručenjem 233 auto-sedišta za bebe rođene tokom januara, februara i marta 2026. godine.

Ističe se da je da je za ovu namenu tokom prošle godine iz gradskog budžeta izdvojeno 18 miliona dinara, dok je isti iznos opredeljen i za 2026. godinu.

Napominu da će nastaviti da ulažu u mere koje direktno doprinose bezbednosti dece, sigurnosti porodica i podizanju kvaliteta života u Leskovcu.

