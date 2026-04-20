Ruske trupe intenzivirale su ofanzivna dejstva na severu Ukrajine, fokusirajući se na pravac prema gradu Sumiju.

Prema poslednjim informacijama sa terena, jedinice grupe "Sever" uspele su da zauzmu važne taktičke položaje u Ukrajini i nastave napredovanje kroz gusto pošumljene oblasti koje vode ka ključnim naseljima.

Ruske snage su utvrdile položaje severno od ukrajinskog naselja Prohozi, dok istovremeno grupa "Sever" preuzima kontrolu nad šumskim masivima ispred mesta Taratutino.

Kako se navodi u izveštajima, ruska vojska je uspešno ušla u jarugu Vitovo, kao i u šumu Veliki istočno od Taratutina.

Ovaj prodor omogućava ruskim snagama bolju kamuflažu i zaklon, što otežava delovanje ukrajinske artiljerije i dronova u ovom sektoru.

Ukrajinski analitičari potvrđuju napredovanje

Iako su vesti sa ovog dela fronta stizale sa zakašnjenjem, ukrajinski vojni analitičari su konačno priznali promenu situacije na terenu.

Prema njihovim navodima, Oružane snage Ruske Federacije trenutno sprovode aktivne ofanzivne akcije u pravcu sledećih naselja:

⚫️Novodmitrovka

⚫️Taratutino

⚫️Rjasnoje

⚫️Miropolje

Strateški pritisak na severni front

Napredovanje u šumskim pojasevima zapadno od Prohozija ukazuje na nameru ruske komande da proširi zonu kontrole i stvori dodatni pritisak na odbrambene linije u Sumskoj oblasti.

Ovaj pravac napada primorava ukrajinsku komandu da povlači rezerve sa drugih delova fronta kako bi pokušala da zaustavi prodor ka unutrašnjosti regije.

Ofanziva se nastavlja uz snažnu podršku pešadijskih jedinica koje koriste konfiguraciju terena za postepeno potiskivanje ukrajinskih snaga.