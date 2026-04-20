U srcu netaknute prirode, u selu Čedovo kod Sjenice, krije se pravo prirodno bogatstvo koje malo ko poznaje – niz termalnih izvora koje meštani godinama koriste za lečenje.

Ovo malo selo leži na pravom termalnom blagu, a u njegovoj okolini nalazi se desetak izvora tople vode, poznatih kao „čedovske banjice“. Njihova posebnost je što voda zadržava temperaturu tokom cele godine, čak i u najhladnijim zimskim danima.

– To je dar prirode. Voda je stalno topla, izbija iz šljunkovitog tla, a temperatura se kreće između 25 i 28 stepeni. Od davnina ljudi dolaze ovde zbog zdravlja, a posebno pomaže kod reume i bolova u zglobovima – pričaju meštani.

Iako su ovi izvori odavno poznati u narodu, nikada nisu ozbiljno istraženi. Veruje se da voda dolazi iz dubokih slojeva zemlje i da je na svom putu ka površini već delimično ohlađena, što znači da je u svojoj suštini još toplija i lekovitija.

Danas je Čedovo gotovo pusto, ali oni koji su ostali veruju da ovo mesto ima ogroman turistički potencijal. Pored termalnih izvora, selo obiluje i hladnim izvorima pitke vode, dok obližnja reka Vapa dodatno upotpunjuje prirodni ambijent.

– Ovo je pravo mesto za odmor tela i duše. Sve više ljudi dolazi da uživa u prirodi, ali i da se okupa u tim malim, lekovitim bazenima koje smo sami napravili – kažu meštani.

Iako još uvek nije razvijeno kao turistička destinacija, Čedovo polako postaje skriveni dragulj Srbije koji privlači sve više posetilaca u potrazi za mirom, prirodom i zdravljem.