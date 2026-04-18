On je na Antalijskom diplomatskom forumu, ocenio da ratovi koji se trenutno odvijaju u svetu nisu bili deo planova Rusije, već da su ih, kako je naveo, pripremali oni koje je Moskva ranije nazivala "zapadnim partnerima", prenosie RIA novosti.

Šef ruske diplomatije je naveo da su mnogi politički analitičari, bivše diplomate i bivši članovi vlada SAD i zapadnoevropskih zemalja u svojim procenama, potvrđivali tok događaja koji je Rusija iznosila nakon raspada Sovjetskog Saveza, kada je, prema njegovim rečima, Moskva shvatila da nije tretirana kao ravnopravan sagovornik i da se zapadna obećanja često ne ispunjavaju.

Kao primer, Lavrov je naveo obećanja zapadnih političara o neširenju NATO-a na istok u zamenu za saglasnost Sovjetskog Saveza da povuče trupe iz istočne Nemačke.

Podsetio je i da je u ruskoj tradiciji rukovanje smatrano dovoljnim za potvrdu dogovora, dok se odstupanje od takvog dogovora, kako je rekao, smatra nečasnim.

On je, takođe, izjavio da je Zapad pokrenuo kampanju pripreme Ukrajine za rat protiv Rusije, koja je, prema njegovim tvrdnjama, počela krajem 2021. godine.

Lavrov je podsetio da je nakon osnivanja Saveta Rusija-NATO 2002. godine u zvaničnim dokumentima navedeno da Alijansa nema pravo da jača bezbednost svojih članica na štetu bezbednosti drugih.

"Na to smo se ponovo podsetili tokom vrhunca zapadne kampanje pripreme Ukrajine za rat protiv Rusije u novembru i decembru 2021. godine, kada su se održavali sastanci vojnih delegacija, šefova obaveštajnih službi i kada sam se i ja sastao sa Entonijem Blinkenom u Ženevi, gde smo objašnjavali predloge koje smo ponovo izneli u ime predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina", naglasio je on.

Lavrov učestvuje na forumu kao počasni gost, a ranije je održao zatvorene razgovore sa ministrom spoljnih poslova Turske Hakanom Fidanom.

Obraćanju Lavrova prisustvovao je ministar spoljnih poslova Švajcarske Injacio Kasis, koji je sedeo u zadnjem delu sale, umesto u prvom redu gde obično sede visoki gosti.

U sali su bili prisutne i druge diplomate i zvaničnici iz raznih delegacija koje učestvuju na forumu.

Na forumu učestvuju delegacije iz više od 150 zemalja, uključujući 22 šefa država i vlada, 14 potpredsednika i potpredsednika vlada, više od 50 ministara, među kojima 39 šefova diplomatije, kao i više od 500 visokih zvaničnika i 79 predstavnika međunarodnih organizacija.