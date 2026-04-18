"Zelenski je spreman da se sastane sa Putinom. Pitanje je zašto se krije", rekao je Sibiha na marginama Diplomatskog foruma u Antaliji, preneo je RBK Ukrajina.

Ukrajinski zvaničnici ranije su naveli da je Kijev spreman za sastanak Zelenskog i Putina u Turskoj, uz učešće predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana.

Zelenski je ranije poručio da bi tokom naredne runde pregovora trebalo dogovoriti susret na nivou lidera, jer se, prema njegovim rečima, ključne odluke o teritorijalnim pitanjima mogu doneti upravo u tom formatu.