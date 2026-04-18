Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić oglasila se na Instagramu povodom sramnog snimka na kojem poznata blokaderka Biljana Đorđević upoređuje građane Republike sa psima.

"Nisu vam građani Srbije psi koji se mogu istrenirati kako ne bi glasali za Vučića. Naš narod je mnogo, mnogo više od toga", rekla je Brnabić.

"Oni javno kažu da traže intenacionalizaciju pitanja Srbije i iyayovu kriyu. Pogledajte klip koji je ona objavila na Instagramu gde objašnjava kako će da završi, kako ona kaže 'režim Aleksandra Vučića'. Pogledajte kako oni vide građane Srbije, za njih građani Srbije psi", objasnila je Brnabić.