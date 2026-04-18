Iako Kijev ima neke od najnaprednijih zapadnih sistema protivvazdušne odbrane, uključujući američke rakete Patriot i avione F-16, nacija je bila primorana da primeni takve nekonvencionalne taktike kako bi se suprotstavila sve češćim ruskim bombardovanjima dronovima zbog ogromnog broja raspoređenih uređaja.

Piloti i strelci u 11. ukrajinskoj armijskoj avijacijskoj brigadi angažovani su da podignu propelerske avione Jak-52 iz sovjetskog doba u nebo, a dvosedni avioni su prošle godine oborili 120 dronova samo sačmaricama i puškama, objavio je Volstrit žurnal.

„Sada postoji toliko sjajna nova tehnologija, a ja i dalje visim iz kokpita i pucam na dronove sačmaricom“, rekao je automehaničar koji je postao strelac i oborio više od 60 ruskih bespilotnih letelica.

Taktika 11. puka vraća vazdušno ratovanje u dane Prvog svetskog rata, kada su strelci morali da se naginju iz kokpita sa pištoljem da bi uništili neprijateljske lovce.

