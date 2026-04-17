Napetosti rastu – Zelenski tvrdi: "Minsk se sprema za rat"

Zelenski tvrdi da Belorusija gradi puteve i artiljerijske položaje ka granici, upozoravajući da Rusija pokušava da uključi Minsk u rat protiv Ukrajine.

Zelenski: Kijev zainteresovan za dugoročno partnerstvo sa Švedskom

Ukrajina je zainteresovana za dugoročno i uzajamno korisno partnerstvo sa Švedskom i spremna je da sa njom podeli iskustvo i tehnololgije, kao i da proširi saradnju u sektoru industrije odbrane, saopštio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nakon susreta sa švedskim kraljem Karlom XVI Gustavom. Kako je naveo, Ukrajina želi partnerstvo koje će ojačati odbrambeni potencijal obe zemlje. "Obavestio sam kralja o relevantnim sporazumima sa zemljama Bliskog istoka, regiona Persijskog zaliva, kao i sa evropskim zemljama. Spremni smo da podelimo naše iskustvo i tehnologije sa Švedskom i proširimo saradnju u odbrambeno-industrijskom sektoru", napisao je on na Telegram kanalu.

Slovačka neće blokirati kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu

Slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blanar saopštio je da njegova zemlja ne namerava da blokira planirani kredit Evropske unije od 90 milijardi evra za Ukrajinu, iako je spremna da se usprotivi novom paketu sankcija protiv Rusije. Blanar je tokom zasedanja Odbora za evropska pitanja slovačkog parlamenta predstavio stav zemlje o budućim merama protiv Moskve. Naglasio je da Bratislava očekuje jasne, transparentne i potvrđene garancije u vezi sa ponovnim pokretanjem rada naftovoda Družba.

Peskov: "Evropa direktno ulazi u rat, slede nepredvidive posledice"

Direktno učešće evropskih zemalja u sukobu oko Ukrajine raste, a svi detalji o ovom pitanju izneti su u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, prema kojem Moskva smatra da je to korak koji vodi ka eskalaciji vojno-političke situacije i upozorava da će napadi na Rusiju dovesti do nepredvidivih posledica, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je na konferenciji za novinare rekao da Kremlj nema šta da doda saopštenju Ministarstva odbrane o povećanju proizvodnje dronova u Evropi za isporuku Kijevu i njihovoj upotrebi u napadima na rusku teritoriju. "Postavljate isto pitanje iz drugog ugla, ali to ne menja suštinu mog odgovora", rekao je portparol Kremlja, odgovarajući na pitanje da li bi saopštenje Ministarstva odbrane moglo da znači da Moskva razmatra napade na postrojenja za proizvodnju dronova za Kijev ako se napadi na kritičnu infrastrukturu Rusije nastave, prenosi agencija TASS. U saopštenju ruskog Ministarstva odbrane navodi se da Evropa povećava proizvodnju dronova za Ukrajinu "usred rastućih gubitaka i sve većeg nedostatka ljudstva u ukrajinskim oružanim snagama". Moskva ovo vidi kao "namerni korak koji vodi ka oštroj eskalaciji vojno-političke situacije na celom evropskom kontinentu i puzećoj transformaciji ovih zemalja u stratešku pozadinu Ukrajine", navodi se u saopštenju.

Lavrov: "Trenutno nema konkretnih incijativa za ukrajinsko rešenje"

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da trenutno nema konkretnih incijativa za ukrajinsko rešenje. "Obavestili smo naše kolege o najnovijim dešavanjima u vezi na naporima za rešavanje ukrajinske krize. Trenutno nema konkretnih incijativa u tom pogledu", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon sastanka Saveta ministara spoljnih poslova (ZND), prenosi RIA novosti.

Zelenski: "Karl Gustav odao počast palim borcima"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je kralj Karl XVI Gustav od Švedske svoju posetu Ukrajini započeo odavanjem počasti poginulim ukrajinskim vojnicima, istakavši da je taj gest od velikog značaja za ukrajinski narod.

Zelenski je poručio da su se ukrajinski branioci borili ne samo za svoju zemlju, već i za zaštitu Evrope, naglasivši da sećanje na poginule heroje ostaje trajna obaveza.

"Večna slava našim palim herojima", istakao je Zelenski.

Rusi napali Zaporožje: Sedmoro povređenih

U Zaporožju je sedam ljudi povređeno u ruskom napadu dronom, uključujući i osmogodišnje dete, saopštio je šef Zaporoške oblasne vojne administracije Ivan Fedorov. "Sedmoro je povređenih, uključujući dete, kao rezultat neprijateljskog jutarnjeg napada na Zaporožje. Povređen je osmogodišnji dečak. Ima akutnu reakciju na stres. Lekari su pružili svu potrebnu pomoć. Sada je dete kod kuće", napisao je Fedorov na Telegramu. Prema njegovim rečima, povređena su tri muškarca i tri žene. Četvoro povređenih su u bolnicama pod lekarskim nadzorom, a dve osobe se leče ambulantno.

Kijev: Rusija sprema ofanzivu i želi ceo Donbas do septembra

Ruska Federacija priprema novu kopnenu ofanzivu na jugoistok Ukrajine s ciljem zauzimanja celog Donbasa do septembra, izjavio je danas zamenik načelnika vojne obaveštajne službe Ukrajine Vadim Skibicki.

Skibicki je, u intervjuu za Fajnenšel tajms, istakao da pojačani raketni i napadi dronovima predstavljaju deo šire strategije Moskve za uništavanje infrastrukture i pripremu terena za novu prolećno-letnju ofanzivu.

"Rusija priprema novu kopnenu ofanzivu na jugoistoku Ukrajine, angažujući strateške rezerve kako bi pojačala svoje snage za dodatnih 20.000 vojnika. Sa oko 680.000 vojnika na terenu, cilj je zauzimanje celog Donbasa do septembra", rekao je Skibicki, pozivajući se na procene ukrajinske obaveštajne službe.

Zelenski: Tramp misli da smo idioti

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je predloge koji bi uslovljavali američke bezbednosne garancije odricanjem Ukrajine od Donbasa.

Nekoliko zapadnih medija objavilo je da Vašington uslovljava bezbednosne garancije predajom istočnog ukrajinskog regiona Donbasa Rusiji, što je i sam Zelenski potvrdio.

"Kažu da će garancije doći tek nakon završetka rata - a rat će se završiti kada se povučemo iz Donbasa. Nismo idioti. Znamo šta to znači", rekao je Zelenski u intervjuu za nemački ZDF.

Kijev napravio kaznene odrede: Ubijaju vojnike koji se povlače

Pripadnici Nacionalne garde Ukrajine ne dozvoljavaju jedinicama ukrajinske vojske da napuste položaje kod sela Zibino u Harkovskoj oblasti, preneli su ruski bezbednosni izvori.

Prema tim navodima, sprečavaju se pokušaji povlačenja pojedinih grupa 113. zasebne brigade teritorijalne odbrane.

Isti izvor tvrdi da ukrajinske snage na tom području trpe velike gubitke i suočavaju se sa nedostatkom zaliha.

U Harkovskoj oblasti deluju ruske grupacije „Sever“ i „Zapad“, a prema podacima koje je izneo isti izvor, ukupni gubici ukrajinske strane na tom delu fronta u protekla 24 časa iznosili su do 335 vojnika, dve oklopne borbene mašine, 29 vozila, tri artiljerijska oruđa, jednu stanicu za elektronsko ratovanje i devet skladišta municije.

Rumunija: Dron ušao u vazdušni prostor tokom ruskog napada na Ukrajinu

Rumunske vlasti su saopštile da je tokom noći jedna bespilotna letelica ušla u vazdušni prostor Rumunije tokom ruskog napada dronovima na ciljeve u Ukrajini, u blizini granice kod Kilijskog rukavca.

Kako je navedeno u saopštenju rumunskog Ministarstva nacionalne odbrane, ruske snage su izvele novu seriju napada dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u severnom delu tog područja.

Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije, nakon čega je u severnom delu okruga Tulča aktiviran sistem upozorenja stanovništva, a poruka RO-ALERT poslata je u 00.43 časa.

Sistemi protivvazdušne odbrane pratili su dve vazdušne mete u pograničnoj zoni.

Jedna od njih je ušla u vazdušni prostor Rumunije, a radarski kontakt je izgubljen 16 kilometara jugoistočno od naselja Kilija Veke, iznad nenaseljenog područja.

Rumunske vlasti najoštrije su osudile postupke Rusije, navodeći da oni ugrožavaju regionalnu b

Udari po Ukrajini

U ruskim napadima na Kijev, Odesu, Dnjepar, Zaporožje, Slavjansk, poginulo je 18 ljudi, među kojima i jedno dete, a više od sto je ranjeno.

"Mislim da je to užasno", izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Ruska vojska je 100 puta napala položaje branilaca Ukrajine, od kojih 26 u Pokrovskom pravcu.

Generalštab ukrajinskih oružanih snaga potvrdio je da je napadnuta rafinerija nafte Tuapse u Krasnodarskoj Pokrajini u Rusiji.

Odbrambene snage uništile su ruske vozove sa gorivom kod Luganska, potvrdila je Služba bezbednosti Ukrajine.

Vojska saopštava da ruske trupe već deset dana pokušavaju da zauzmu naselja na granici sa Sumskom oblašću, čiji su stanovnici već evakuisani.

Ruske snage uništile su nekoliko lovaca F-16 i "Miraž" u Kirovogradskoj oblasti na aerodromu Dolginčevo, potvrdio je koordinator proruske podzemne mreže u Nikolajevu Sergej Lebedev. Naveo je da su u napadu poginuli i strani piloti.

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je spisak navodnih adresa u Evropi gde se nalaze preduzeća za proizvodnju bespilotnih letelica zajedno sa Ukrajinom, nagoveštavajući "odmazdne mere".

Lista sadrži adrese u Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Holandiji, Danskoj, Letoniji, Litvaniji, Poljskoj, Češkoj Republici, Španiji, Italiji, Turskoj i Izraelu, kao i imena kompanija i komponenti koje se navodno tamo proizvode.