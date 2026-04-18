Zbog rasta temperature i vlage, kante za smeće postaju idealno okruženje za razvoj bakterija, što dovodi do širenja neugodnih mirisa i privlačenja insekata.

Zašto se javljaju muve i larve u kantama

Kako temperature prelaze 15 stepeni, muve počinju da polažu jaja u otpad, posebno u ostacima hrane. Vlažna i topla unutrašnjost kante dodatno ubrzava razvoj larvi.

Problem se pogoršava kada se na dnu kante skuplja tečnost iz otpada, što stvara savršene uslove za bakterije i neprijatne mirise.

Jednostavan trik sa kartonom koji rešava problem

Stručnjaci za održavanje doma savetuju jednostavno i efikasno rešenje – korišćenje kartona ili novinskog papira na dnu kante.

Karton je izuzetno upijajući materijal koji može zadržati vlagu i sprečiti njeno nakupljanje. Na taj način smanjuje se razvoj bakterija, ali i privlačnost kante za muve.

Kako pravilno primeniti ovaj trik

Postupak je veoma jednostavan:

Postavite sloj kartona ili novinskog papira na dno kante

Ubacite kese sa otpadom preko njega

Nakon pražnjenja, bacite karton zajedno sa smećem

Zamenite novim slojem za sledeću upotrebu

Karton je bolji izbor od papira jer duže zadržava oblik i efikasnije upija vlagu.

Dodatni saveti za uklanjanje neprijatnih mirisa

Da biste dodatno sprečili neprijatne mirise i pojavu insekata, preporučuje se:

Duplo pakovanje otpada kako bi se smanjilo curenje tečnosti

Istiskivanje vazduha iz kesa pre zatvaranja

Držanje kante na senovitom mestu, dalje od direktnog sunca

Kako sprečiti neprijatne mirise u dvorištu

Redovno održavanje kanti za smeće ključ je za čist i prijatan prostor u dvorištu. Ovaj jednostavan trik sa kartonom može značajno smanjiti vlagu, neprijatne mirise i pojavu muva.

Uz minimalan trud, možete uživati u dvorištu bez neugodnih mirisa i insekata tokom toplijih dana.