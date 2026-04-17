"Prema obaveštajnim podacima, u beloruskim pograničnim oblastima u toku je izgradnja puteva do ukrajinske teritorije i razvoj artiljerijskih položaja. Verujemo da Rusija može ponovo da pokuša da uvuče Belorusiju u svoj rat", saopštio je Zelenski na X.

Zelenski je ranije izjavio da Rusija želi da uspostavi tampon zonu duž cele granice, ne samo svoje već i beloruske. Takođe je napomenuo da Moskva i Minsk ponovo razgovaraju o zajedničkim vojnim vežbama na beloruskoj teritoriji. Takođe je napomenuo da ruske snage još uvek ne uspevaju da preuzmu inicijativu na bojnom polju.

Na kraju, napomenuo je da je sa Aleksandrom Sirskim razgovarao i o daljim operacijama dugog dometa.

