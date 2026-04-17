Uništen ruski "Pancir S-1" u oblasti Marijupolja

Zelenski: Tramp misli da smo idioti

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je predloge koji bi uslovljavali američke bezbednosne garancije odricanjem Ukrajine od Donbasa.

Nekoliko zapadnih medija objavilo je da Vašington uslovljava bezbednosne garancije predajom istočnog ukrajinskog regiona Donbasa Rusiji, što je i sam Zelenski potvrdio.

"Kažu da će garancije doći tek nakon završetka rata - a rat će se završiti kada se povučemo iz Donbasa. Nismo idioti. Znamo šta to znači", rekao je Zelenski u intervjuu za nemački ZDF.

Kijev napravio kaznene odrede: Ubijaju vojnike koji se povlače

Pripadnici Nacionalne garde Ukrajine ne dozvoljavaju jedinicama ukrajinske vojske da napuste položaje kod sela Zibino u Harkovskoj oblasti, preneli su ruski bezbednosni izvori.

Prema tim navodima, sprečavaju se pokušaji povlačenja pojedinih grupa 113. zasebne brigade teritorijalne odbrane.

Isti izvor tvrdi da ukrajinske snage na tom području trpe velike gubitke i suočavaju se sa nedostatkom zaliha.

U Harkovskoj oblasti deluju ruske grupacije „Sever“ i „Zapad“, a prema podacima koje je izneo isti izvor, ukupni gubici ukrajinske strane na tom delu fronta u protekla 24 časa iznosili su do 335 vojnika, dve oklopne borbene mašine, 29 vozila, tri artiljerijska oruđa, jednu stanicu za elektronsko ratovanje i devet skladišta municije.

Rumunija: Dron ušao u vazdušni prostor tokom ruskog napada na Ukrajinu

Rumunske vlasti su saopštile da je tokom noći jedna bespilotna letelica ušla u vazdušni prostor Rumunije tokom ruskog napada dronovima na ciljeve u Ukrajini, u blizini granice kod Kilijskog rukavca.

Kako je navedeno u saopštenju rumunskog Ministarstva nacionalne odbrane, ruske snage su izvele novu seriju napada dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u severnom delu tog područja.

Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije, nakon čega je u severnom delu okruga Tulča aktiviran sistem upozorenja stanovništva, a poruka RO-ALERT poslata je u 00.43 časa.

Sistemi protivvazdušne odbrane pratili su dve vazdušne mete u pograničnoj zoni.

Jedna od njih je ušla u vazdušni prostor Rumunije, a radarski kontakt je izgubljen 16 kilometara jugoistočno od naselja Kilija Veke, iznad nenaseljenog područja.

Rumunske vlasti najoštrije su osudile postupke Rusije, navodeći da oni ugrožavaju regionalnu b

Udari po Ukrajini

U ruskim napadima na Kijev, Odesu, Dnjepar, Zaporožje, Slavjansk, poginulo je 18 ljudi, među kojima i jedno dete, a više od sto je ranjeno.

"Mislim da je to užasno", izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Ruska vojska je 100 puta napala položaje branilaca Ukrajine, od kojih 26 u Pokrovskom pravcu.

Generalštab ukrajinskih oružanih snaga potvrdio je da je napadnuta rafinerija nafte Tuapse u Krasnodarskoj Pokrajini u Rusiji.

Odbrambene snage uništile su ruske vozove sa gorivom kod Luganska, potvrdila je Služba bezbednosti Ukrajine.

Vojska saopštava da ruske trupe već deset dana pokušavaju da zauzmu naselja na granici sa Sumskom oblašću, čiji su stanovnici već evakuisani.

Ruske snage uništile su nekoliko lovaca F-16 i "Miraž" u Kirovogradskoj oblasti na aerodromu Dolginčevo, potvrdio je koordinator proruske podzemne mreže u Nikolajevu Sergej Lebedev. Naveo je da su u napadu poginuli i strani piloti.

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je spisak navodnih adresa u Evropi gde se nalaze preduzeća za proizvodnju bespilotnih letelica zajedno sa Ukrajinom, nagoveštavajući "odmazdne mere".

Lista sadrži adrese u Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Holandiji, Danskoj, Letoniji, Litvaniji, Poljskoj, Češkoj Republici, Španiji, Italiji, Turskoj i Izraelu, kao i imena kompanija i komponenti koje se navodno tamo proizvode.