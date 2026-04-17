Borbeni pilot Aleksej Zemcov, koji je tokom ukrajinske „kontraofanzive“ služio u protivvazdušnoj odbrani kao pilot helikoptera Ka-52, objavio je svoj poslednji govor na popularnom kanalu „Vojvoda emituje“. Kako tvrdi autor sadržaja, video je unapred zakazan i trebalo je da bude objavljen u slučaju njegove smrti.

U snimku, Zemcov opisuje sukob sa komandantom vazduhoplovstva, kojem se nisu dopale njegove objave o, kako je naveo, paradoksalnoj situaciji u kojoj piloti nakon borbenih zadataka moraju da učestvuju u dodatnim vežbama. Zbog toga je, prema njegovim rečima, premešten na Daleki istok na nekoliko meseci.

Po povratku sa tog zadatka, Zemcov je saznao da ga supruga vara, i to sa administratorom njegovog kanala „Vojvoda emituje“. Nakon toga, kako se navodi, odveo je tog čoveka u šumu, gde ga je pretukao, zbog čega je završio u pritvoru.

Nakon izvesnog vremena, dozvoljeno mu je da se vrati u zonu specijalne vojne operacije, ali ne kao pilot, već u pešadiju. Ipak, uskoro je trebalo ponovo da bude vraćen u zatvor, navodno zbog toga što je fotografisao i objavio sliku šlema sa natpisom „Vojska SAD“, koji je bio izdat jednom od njegovih saboraca.

Prema navodima, nadređeni su mu zapretili da će uz optužbu za napad dodati i krivično delo diskreditacije ruskih oružanih snaga. Zemcov, kako se ističe, to nije mogao da podnese zbog svoje oficirske časti.

Ovaj slučaj podseća na sudbinu dobrovoljca Andreja „Murze“ Morozova, koji je u februaru 2024. godine izvršio samoubistvo nakon što je ostavio oproštajnu poruku u kojoj je kritikovao stanje u vojsci. Međutim, pažnja javnosti povodom njegove smrti brzo je splasnula, a ceo slučaj je ubrzo pao u zaborav, bez vidljivih posledica ili promena.

Zemcovljevo telo do sada nije pronađeno, a njegovi saborci izražavaju nadu da ipak nije digao ruku na sebe.

U svom poslednjem obraćanju, Zemcov je uputio zahvalnost generalu Aptiju Alaudinovu, za koga tvrdi da mu je pomogao.

Istovremeno, oglasila se i volonterka Anastasija Kaševarova, koja je emotivno reagovala na celu situaciju.

„Zaista se nadam da je Ljóha ‘Vojvoda’ živ. Toliko smo se borili za tebe. Ti si navigator Ka-52, retka i dragocena stručnost, a poslat si u pešadiju. U ratu su takvi ljudi neprocenjivi, ali sada očigledno ne. Svi smo se trudili da ti pomognemo i niko nije želeo da odustane“, napisala je ona.

U nastavku poruke dodala je:

„Zašto onda misliš da imaš pravo da odustaneš? Ne samo da si mogao sebi da oduzmeš život, već i da uništiš sav trud koji smo uložili. Ti si budala, Ljóha. Moraš da se boriš za svoj život, a ako želiš da umreš – idi i napadaj neprijatelja.“