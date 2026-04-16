Ukrajinski prevodilac našao se u centru pažnje nakon što je u programu uživo izgovorio psovku neposredno po završetku zajedničke konferencije za novinare predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i holandskog premijera Roba Jetena, prenose mediji.

Naime, čim su Zelenski i Jeten napustili binu, prevodilac je, očigledno iznerviran situacijom, izgovorio psovku koja se jasno čula u etru.

- *****! Nikada ranije nisam imao ovakvu konferenciju za štampu – rekao je prevodilac, ne znajući da su mikrofoni i dalje uključeni.

Njegovu reakciju dodatno je propratio kolega koji je na engleskom jeziku uzviknuo: „Gospode Isuse“, čime je potvrđeno da je situacija bila napeta i neobična i za profesionalce koji su učestvovali u prenosu.

Tokom same konferencije, predsednik Ukrajine osvrnuo se na izjave američkog potpredsednika Džej Di Vensa, koji je govorio o mogućnosti obustave vojne pomoći.

Zelenski je tom prilikom istakao da američka podrška nije važna samo za Ukrajinu, već i za same Sjedinjene Američke Države.

Prema njegovim rečima, takva podrška omogućava Vašingtonu da održava bliske veze sa evropskim partnerima, naglašavajući širi geopolitički značaj saradnje.

Incident sa prevodiocem dodatno je skrenuo pažnju javnosti na ovu konferenciju, koja je već bila opterećena ozbiljnim političkim porukama i tenzijama.