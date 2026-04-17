Evropa bi već početkom leta mogla da se suoči sa nestašicom avio-goriva, dok posledice rata i poremećaja u saobraćaju kroz Ormuski moreuz sve snažnije pogađaju vazduhoplovnu industriju, cene karata i red letenja.

Međunarodna agencija za energiju upozorava da evropske zalihe kerozina mogu da potraju još "možda šest nedelja", ako ne dođe do ozbiljnije zamene uvoza iz Persijskog zaliva.

To bi značilo da bi prvi ozbiljniji poremećaji mogli da se osete već u junu, usred priprema za letnju sezonu.

Ključni problem je Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih pravaca za transport nafte i derivata, kroz koji u Evropu stiže veliki deo mlaznog goriva.

Pošto je snabdevanje tim putem ozbiljno poremećeno, cene su naglo skočile, a avio-kompanije već trpe velike dodatne troškove.

Njujork tajms navodi da je Evropa posebno osetljiva, jer je tokom poslednjih decenija zatvoren veliki broj rafinerija, pa je kontinent postao zavisan od uvoza.

Prema podacima koje citira ovaj list, oko 41 odsto svih evropskih uvoza mlaznog goriva dolazi preko Ormuskog moreuza.

Zbog toga svaki duži zastoj u tom koridoru odmah preti da se prelije na redovnost letova i cene prevoza.

Čak i ako deo isporuka bude zamenjen gorivom iz Sjedinjenih Američkih Država, Afrike i drugih tržišta, stručnjaci upozoravaju da to možda neće biti dovoljno da se izbegnu poremećaji tokom letnje sezone.

Mirovni pregovori se i dalje vode, ali bez jasnog proboja, pa neizvesnost na tržištu ostaje velika. Ako ne dođe do brze stabilizacije, prvi udar mogli bi da osete putnici kroz više cene karata, ređe polaske i sve neizvesniji letnji red letenja.

