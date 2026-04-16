Kada se u vezi pojavi sumnja u neverstvo, granica između intuicije i potrebe za dokazom često postaje veoma tanka. U želji da sazna istinu, sumnjičavi muž Džon Konsiglio otišao je korak dalje i odlučio da upotrebi dron kako bi pratio svoju suprugu.

Ono što je navodno snimio ubrzo je, prema njegovim tvrdnjama, potvrdilo njegove najgore strahove i dovelo do priče koja je kasnije rezultirala krajem braka.

Snimak napravljen pre nekoliko godina prikazuje njegovu suprugu kako se kreće ulicom, ali umesto uobičajenog puta ka poslu, ona skreće u drugu ulicu i dolazi do parkinga.

Ubrzo potvrđene sumnje

Na snimku se zatim vidi automobil koji dolazi na parking i u koji ulazi Džonova supruga. Dodatno ga je, kako tvrdi, uznemirilo to što se pre ulaska u vozilo naginje kroz prozor i razmenjuje romantičan pozdrav sa nepoznatim muškarcem.

„Treba lepo da izgledaš za muškarca s kojim ćeš prevariti supruga“, rekao je Džon u snimku, komentarišući trenutak kada je, kako tvrdi, supruga popravljala kosu pre ulaska u automobil.

„Bio sam spreman da ga ubijem“

„Znam da ne mogu da krivim samo muškarca, ali u tom trenutku bio sam spreman da ga ubijem. Čekao sam nekoliko dana da se smirim i onda sam postao očajan. Najviše brinem zbog svoje dece“, izjavio je.

Sumnju na neverstvo, kako navodi, pokrenuo je njegov poznanik koji mu je predložio da dronom proveri situaciju. Nakon saznanja koje ga je, kako kaže, pogodilo, Konsiglio je podneo zahtev za razvod braka. Par ima dvoje dece.