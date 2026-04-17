Jagode su mnogima omiljeno prolećno voće, ali malo ko zna da ih samo brzo ispiranje pod vodom ne očisti u potpunosti. Na njihovoj površini često ostaju tragovi zemlje, bakterija i eventualnih pesticida koji se ne uklanjaju tako lako.
Zato je važno znati pravilan način pranja pre konzumacije.
Zašto voda nije dovoljna
Jagode imaju poroznu i blago neravnu površinu sa sitnim udubljenjima u kojima se lako zadržavaju nečistoće. Obično ispiranje uklanja samo površinski sloj, dok dublje naslage mogu ostati.
Najbolji način čišćenja
Jedan od jednostavnijih i efikasnijih načina je:
- U činiju sipajte hladnu vodu
- Dodajte kašiku sode bikarbone ili malo sirćeta
- Ubacite jagode i ostavite ih 10–15 minuta
- Ova kombinacija pomaže da se lakše uklone nečistoće i ostaci sa površine
Nakon toga, obavezno ih isperite čistom vodom i nežno osušite.
Važna greška koju mnogi prave
Peteljku ne treba skidati pre pranja. Ako se ukloni unapred, jagode mogu upiti vodu, izgubiti deo ukusa i brže se pokvariti.
Dodatni saveti
- Nemojte ih predugo potapati jer mogu omekšati
- Čuvajte ih u frižideru, ali perite tek neposredno pre jela
- Oštećene plodove odmah uklonite kako ne bi pokvarili ostale
Na ovaj način jagode ostaju ukusnije, svežije i bezbednije za konzumaciju.
Komentari (0)