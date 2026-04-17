Jagode su mnogima omiljeno prolećno voće, ali malo ko zna da ih samo brzo ispiranje pod vodom ne očisti u potpunosti. Na njihovoj površini često ostaju tragovi zemlje, bakterija i eventualnih pesticida koji se ne uklanjaju tako lako.

Zato je važno znati pravilan način pranja pre konzumacije.

Zašto voda nije dovoljna

Jagode imaju poroznu i blago neravnu površinu sa sitnim udubljenjima u kojima se lako zadržavaju nečistoće. Obično ispiranje uklanja samo površinski sloj, dok dublje naslage mogu ostati.

Najbolji način čišćenja

Jedan od jednostavnijih i efikasnijih načina je:

U činiju sipajte hladnu vodu

Dodajte kašiku sode bikarbone ili malo sirćeta

Ubacite jagode i ostavite ih 10–15 minuta

Ova kombinacija pomaže da se lakše uklone nečistoće i ostaci sa površine

Nakon toga, obavezno ih isperite čistom vodom i nežno osušite.

Važna greška koju mnogi prave

Peteljku ne treba skidati pre pranja. Ako se ukloni unapred, jagode mogu upiti vodu, izgubiti deo ukusa i brže se pokvariti.

Dodatni saveti

Nemojte ih predugo potapati jer mogu omekšati

Čuvajte ih u frižideru, ali perite tek neposredno pre jela

Oštećene plodove odmah uklonite kako ne bi pokvarili ostale

Na ovaj način jagode ostaju ukusnije, svežije i bezbednije za konzumaciju.