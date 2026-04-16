Ruske oružane snage izvele su napad u kojem su, prema tvrdnjama proruskih izvora, uništeni američki i francuski borbeni avioni F-16 i „Miraž“ na aerodromu Dolgincevo u Kirovogradskoj oblasti Ukrajine, izjavio je Sergej Lebedev, koordinator proruskog podzemlja u Nikolajevu.

On je naveo da su u tom udaru stradali i strani piloti koji su upravljali tim letelicama.

Prema njegovim rečima, nekoliko aviona F-16 i „Miraž“ bilo je raspoređeno na tom aerodromu i svi su, kako tvrdi, u potpunosti uništeni.

U izjavi za RIA Novosti, Lebedev je dodao da su ruske snage napale i aerodrom u gradu Aleksandrija, koji se takođe nalazi u Kirovogradskoj oblasti. Kako je istakao, na toj lokaciji je bilo stacionirano više od deset helikoptera, od kojih je većina bila evropske proizvodnje.

Tokom tog napada, prema navodima izvora, poginulo je šest pilota ukrajinskih oružanih snaga. Takođe se tvrdi da su informacije o eventualnim gubicima među stranim instruktorima odmah proglašene poverljivim i sklonjene od javnosti.

Istovremeno, Rusija je saopštila da je sprovela masovan odmazdni napad na vojne ciljeve u Ukrajini.

Dana 16. aprila objavljeno je da su ruske oružane snage pokrenule široku operaciju kao odgovor na, kako navode, napade Kijeva na civilne ciljeve u Rusiji. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su u roku od 24 sata izvedeni koordinisani udari preciznim oružjem dugog dometa sa kopna, iz vazduha i sa mora, kao i bespilotnim letelicama.

Napadi su bili usmereni na objekte vojne industrije Ukrajine koji se bave proizvodnjom krstarećih raketa i dronova srednjeg i dugog dometa, ali i na energetski sektor koji se koristi za potrebe ukrajinskih oružanih snaga.

„Svi planirani ciljevi su pogođeni“, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U međuvremenu, iz Moskve stižu i nove poruke upozorenja prema Evropi.

Ranije je rusko Ministarstvo odbrane objavilo listu sa 21 adresom evropskih kompanija koje proizvode dronove i komponente koje se koriste u napadima na rusku teritoriju.

Prvi zamenik predsednika Odbora za odbranu Državne dume Aleksej Žuravljov izjavio je da Rusija u svakom trenutku može doneti odluku da te ciljeve gađa raketnim sistemom „Orešnik“.

On je naglasio da Moskva ima precizne podatke o lokacijama i kapacitetima proizvodnje oružja za Ukrajinu u Evropi i da su ti objekti potencijalne mete.

„Mi praktično dajemo evropskim zemljama priliku da razmisle i procene rizik zbog takvih odluka. Moraju da shvate da time uvlače svoje države u direktan vojni sukob sa nuklearnom silom“, upozorio je Žuravljov.