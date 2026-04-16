Ruski hakeri provalili su u desetine naloga rumunske vojske. Imejlovi pripadaju rumunskom ratno-vazduhoplovstvu, uključujući i neke koji pripadaju vazduhoplovnim bazama NATO-a.

Informaciju je najpre objavio Rojters, tvrdeći da su desetine imejlova rumunskog vojnog osoblja stigle do Kremlja. Rumunsko ministarstvo odbrane za sada nije pružilo detalje o ovim navodima, prenose rumunski mediji.

Ruski hakeri su hakovali najmanje 67 imejl naloga rumunske vojske. Sve ove adrese pripadale su vojnicima rumunskog vazduhoplovstva. Još nije poznato koje informacije su Rusi uspeli da dobiju ovim napadom, ali je jasno da ovaj deo rumunske vojske poseduje suštinske informacije.

Predsednik Rumunije Nikušor Dan prošle nedelje je objavio da je rumunska obaveštajna služba, zajedno sa FBI, sprečila sajber napad pokrenut iz Kremlja i usmeren na evropske zemlje, uključujući Rumuniju.

Takve akcije su, prema navodima medija, deo globalne špijunske kampanje koju je sprovela jedinica vojno-obaveštajne službi Ruske Federacije (GRU). Otkrile su ih američke vlasti u istrazi u kojoj su učestvovale obaveštajne službe 15 zemalja, uključujući i rumunsku obaveštajnu službu.

Kroz ovu kampanju, ruski hakeri su iskoristili ranjivosti u uređajima za internet vezu (ruterima), koji se nalaze u većini kuća i kancelarija, kako bi ukrali osetljive podatke.

- Rusija nastavlja hibridni rat protiv zapadnih zemalja i samo oni koji su zlonamerni to ne vide. Rumunija mora da poboljša svoju sajber bezbednost i da nastavi saradnju sa zapadnim partnerima - rekao je Nikušor Dan.